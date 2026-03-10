Barcelona empata com o Newcastle nos acréscimos; Bayern e Atlético de Madrid arrasam Estadão Conteúdo 10.03.26 19h17 Barcelona e Newcastle empataram, por 1 a 1, nesta terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. O time inglês vencia até os 51 minutos do segundo tempo, quando Lamine Yamal empatou em cobrança de pênalti. Já Bayern de Munique e Atlético de Madrid praticamente garantiram sua classificação, após goleadas sobre Atalanta e Tottenham, por 6 a 1 e 5 a 2, respectivamente. Em alta velocidade, o Newcastle partiu para o ataque nos primeiros minutos da partida empurrado por mais de 50 mil torcedores e levou perigo à meta de Joan Garcia. O Barcelona só foi encontrar espaços para os contra-ataques a partir dos dez minutos com Raphinha e Lamine Yamal. Com boa troca de passes, o Barcelona passou a cadenciar a partida. O panorama do jogo mudou e o Newcastle passou a apostar nos contra-ataques. A disputa ficou aberta e as equipes se revezavam na construção das jogadas. Mas os lances de perigo eram raros. Aos 33 minutos, Elanga arriscou de longe, enquanto Fermín respondeu pelo Barcelona aos 35. Nas duas oportunidades, os goleiros mostraram concentração e fizeram boas defesas. O Newcastle voltou para a etapa final com o mesmo entusiasmo do começo do jogo, mas desta vez os ingleses preferiam chutar de longe a enfrentar a zaga espanhola. Mas sem sucesso. Já o Barcelona assustou com finalização de Lewandowski, mas não contou com a inspiração de Raphinha e Lamine Yamal. Aos 29 minutos, Joelinton chegou a balançar as redes do Barcelona, mas o brasileiro estava em clara posição de impedimento. O Newcastle foi melhor nos minutos finais e pressiona bastante. Foi recompensado, aos 41 minutos, com o gol de Barnes. O Newcastle teve chance de aumentar o placar, falhou e foi castigado com um pênalti aos 51 minutos, que Lamine Yamal bateu bem: 1 a 1. OUTROS JOGOS Em Madri, o Atlético de Madrid goleou o Tottenham por 5 a 2. A equipe inglesa teve um início horroroso e sofreu três gols em 15 minutos, após três falhas grotescas da defesa, duas delas com o goleiro Kinsky, que acabou substituído aos 16, deixando o gramado chorando muito. Llorente, Griezmann e Álvarez fizeram os gols do Atlético de Madrid, que ainda ampliou a vantagem, aos 22 minutos, com Le Normand. Aos 26, após boa jogada do brasileiro Richarlison, Porro descontou para a equipe inglesa. Mas no segundo tempo, Álvarez fez o segundo dele no jogo e o quinto do Atlético. Solanke diminuiu o prejuízo do Tottenham, aos 31, deixando a missão quase impossível no jogo de volta na Inglaterra na semana que vem. Em Bérgamo, na Itália, o Bayern não deu chances para a Atalanta e cravou 6 a 1. Em 25 minutos do primeiro tempo, o time alemão já vencia por 3 a 0, com gols de Stanisic, Olise e Gnabry. No segundo tempo, o Bayern repetiu a dose e chegou aos 6 a 0, com gols de Jackson, Olise e Musiala, garantindo praticamente a vaga alemã nas quartas de final. Pasalik fez o gol de honra dos italianos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Newcastle Barcelona COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com provocações, Paysandu divulga bastidores do título do Parazão; assista O Papão é o maior campeão do Estado com 51 Parazões e ampliou a diferença para o Remo, que possui 48 10.03.26 16h49 FUTEBOL CBF divulga grupos da Série D e Tuna e Águia de Marabá conhecem seus adversários O futebol paraense terá a Lusa e o Azuãlo marabaense como representantes na Série D 2026 10.03.26 15h50 FUTEBOL Paysandu faz tour da taça do título do Parazão em shopping de Belém; veja o horário Papão levou o título estadual e o torcedor poderá fazer fotos com a taça 10.03.26 14h05 Futebol Paysandu leva a artilharia do Parazão pela 4ª vez seguida; último artilheiro do Remo foi em 2015 Papão garantiu título e também a artilharia do Parazão em 2026 10.03.26 13h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira 10.03.26 7h00 futebol Paysandu inicia venda de ingressos para duelo com a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil Partida é válida pela terceira fase do torneio e vale mais de R$ 1 milhão em premiação 10.03.26 10h04 FUTEBOL Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos' Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube 09.03.26 14h41 Brasileirão Fluminense pode ter reforços para jogo contra o Remo Tricolor enfrenta o Leão Azul na próxima quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 10.03.26 11h16