Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Barcelona empata com o Newcastle nos acréscimos; Bayern e Atlético de Madrid arrasam

Estadão Conteúdo

Barcelona e Newcastle empataram, por 1 a 1, nesta terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. O time inglês vencia até os 51 minutos do segundo tempo, quando Lamine Yamal empatou em cobrança de pênalti. Já Bayern de Munique e Atlético de Madrid praticamente garantiram sua classificação, após goleadas sobre Atalanta e Tottenham, por 6 a 1 e 5 a 2, respectivamente.

Em alta velocidade, o Newcastle partiu para o ataque nos primeiros minutos da partida empurrado por mais de 50 mil torcedores e levou perigo à meta de Joan Garcia. O Barcelona só foi encontrar espaços para os contra-ataques a partir dos dez minutos com Raphinha e Lamine Yamal.

Com boa troca de passes, o Barcelona passou a cadenciar a partida. O panorama do jogo mudou e o Newcastle passou a apostar nos contra-ataques. A disputa ficou aberta e as equipes se revezavam na construção das jogadas.

Mas os lances de perigo eram raros. Aos 33 minutos, Elanga arriscou de longe, enquanto Fermín respondeu pelo Barcelona aos 35. Nas duas oportunidades, os goleiros mostraram concentração e fizeram boas defesas.

O Newcastle voltou para a etapa final com o mesmo entusiasmo do começo do jogo, mas desta vez os ingleses preferiam chutar de longe a enfrentar a zaga espanhola. Mas sem sucesso. Já o Barcelona assustou com finalização de Lewandowski, mas não contou com a inspiração de Raphinha e Lamine Yamal.

Aos 29 minutos, Joelinton chegou a balançar as redes do Barcelona, mas o brasileiro estava em clara posição de impedimento. O Newcastle foi melhor nos minutos finais e pressiona bastante. Foi recompensado, aos 41 minutos, com o gol de Barnes.

O Newcastle teve chance de aumentar o placar, falhou e foi castigado com um pênalti aos 51 minutos, que Lamine Yamal bateu bem: 1 a 1.

OUTROS JOGOS Em Madri, o Atlético de Madrid goleou o Tottenham por 5 a 2. A equipe inglesa teve um início horroroso e sofreu três gols em 15 minutos, após três falhas grotescas da defesa, duas delas com o goleiro Kinsky, que acabou substituído aos 16, deixando o gramado chorando muito.

Llorente, Griezmann e Álvarez fizeram os gols do Atlético de Madrid, que ainda ampliou a vantagem, aos 22 minutos, com Le Normand. Aos 26, após boa jogada do brasileiro Richarlison, Porro descontou para a equipe inglesa.

Mas no segundo tempo, Álvarez fez o segundo dele no jogo e o quinto do Atlético. Solanke diminuiu o prejuízo do Tottenham, aos 31, deixando a missão quase impossível no jogo de volta na Inglaterra na semana que vem.

Em Bérgamo, na Itália, o Bayern não deu chances para a Atalanta e cravou 6 a 1. Em 25 minutos do primeiro tempo, o time alemão já vencia por 3 a 0, com gols de Stanisic, Olise e Gnabry.

No segundo tempo, o Bayern repetiu a dose e chegou aos 6 a 0, com gols de Jackson, Olise e Musiala, garantindo praticamente a vaga alemã nas quartas de final. Pasalik fez o gol de honra dos italianos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Champions League

Newcastle

Barcelona
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Com provocações, Paysandu divulga bastidores do título do Parazão; assista

O Papão é o maior campeão do Estado com 51 Parazões e ampliou a diferença para o Remo, que possui 48

10.03.26 16h49

FUTEBOL

CBF divulga grupos da Série D e Tuna e Águia de Marabá conhecem seus adversários

O futebol paraense terá a Lusa e o Azuãlo marabaense como representantes na Série D 2026

10.03.26 15h50

FUTEBOL

Paysandu faz tour da taça do título do Parazão em shopping de Belém; veja o horário

Papão levou o título estadual e o torcedor poderá fazer fotos com a taça

10.03.26 14h05

Futebol

Paysandu leva a artilharia do Parazão pela 4ª vez seguida; último artilheiro do Remo foi em 2015

Papão garantiu título e também a artilharia do Parazão em 2026

10.03.26 13h36

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira

10.03.26 7h00

futebol

Paysandu inicia venda de ingressos para duelo com a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil

Partida é válida pela terceira fase do torneio e vale mais de R$ 1 milhão em premiação

10.03.26 10h04

FUTEBOL

Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos'

Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube

09.03.26 14h41

Brasileirão

Fluminense pode ter reforços para jogo contra o Remo

Tricolor enfrenta o Leão Azul na próxima quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro

10.03.26 11h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda