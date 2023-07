Barcelona descarta contratação de Neymar; veja os motivos

A contratação de Neymar foi descartada pelo Barcelona nesta temporada. Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o atacante foi oferecido ao clube catalão por empresários, mas recusado.

De acordo com a publicação, os principais motivos para o Barça não avançar na negociação do craque são:

Economicamente, a operação seria inviável,

A volta de Neymar poderia ser um problema no vestiário do Barcelona.

O atacante brasileiro se reapresentou no Paris Saint-Germain nesta segunda-feira (10). Neymar e outros jogadores do elenco realizaram exames médicos em um hospital de Paris, além de testes físicos no novo CT do time, em Poissy, na França.

Com possibilidade de entrar na janela de transferências do clube parisiense, o contato entre as partes foi feito após o Barcelona perder a contratação de Messi para o Inter Miami, nos Estados Unidos.

Segundo a comissão técnica responsável por descartar a contratação, apesar das qualidades de Neymar, a chegada do brasileiro poderia causar problemas para o ambiente no vestiário.

O atacante tem contrato com o PSG até 2027 e continua sendo especulado de uma possível saída do time. A imprensa europeia aponta o Manchester United como clube interessado na contratação de Neymar. O time chegou a ter conversas com o PSG, mas permanece sem avanços.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)