Barcelona conta com gol de Raphinha para virar sobre Atlético de Madrid e manter a ponta Estadão Conteúdo 02.12.25 20h03 O Barcelona bateu o Atlético de Madrid em jogo adiantado da 19ª rodada de La Liga nesta terça-feira. Após sair perdendo, o time catalão contou com Raphinha para construir a virada e vencer por 3 a 1. O resultado mantém o Barcelona na ponta, com 37 pontos. A equipe não pode mais ser ultrapassada pelo Real Madrid, que tem 33 e visita o Athletic Bilbao nesta quarta-feira. O Atlético de Madrid é quarto, com sete pontos de vantagem para o Real Bétis, que é quinto. Apesar de o Barcelona entrar em campo como líder do campeonato e jogar em casa, o Atlético de Madrid que pressionou mais no começo da partida. Nem mesmo a saída de Johnny, por lesão, abalou o time de Diego Simeone. Quando o Barcelona buscava ações ofensivas, sofria com contra-ataques. Foi assim que Álex Baena recebeu lançamento de Molina e com um toque tirou do goleiro Joan García, aos 19 minutos. O lance ainda foi revisado, confirmando que o espanhol não estava impedido. O gol alarmou o Barcelona, que, enfim, passou a dominar as ações e não deixava o adversário ter a bola. Como maestro, Pedri controlou o meio de campo. Foi ele que deu passe para Raphinha driblar Oblak e empatar, aos 26. A pressão passou a ser barcelonista. O time catalão tinha facilidade em adentrar a área adversária. Aos 35, Dani Olmo foi derrubado. Lewandowski poderia empatar, mas mandou o pênalti por cima do gol. Após o intervalo, o Barcelona manteve a pressão. Raphinha teve a chance de virar depois de receber passe de Yamal, mas, dentro da área e sem marcação, o brasileiro chutou para fora. Insistente, o Barcelona voltou a perder chances, com Raphina e Lewandowski. Com 20 minutos, Dani Olmo conseguiu virar, após o polonês brigar pela bola com a defesa adversária e sobrar para o espanhol finalizar já dentro da área. Com a derrota parcial, o Atlético de Madrid ficou ainda mais inerte, assistindo ao Barcelona jogar. Hansi Flick buscou mudanças, mantendo o ritmo intenso no ataque catalão. Raphinha deixou o campo ovacionado pela torcida. Já Diego Simeone depositou a esperança em Thiago Almada. O argentino entrou bem e teve a chance de empatar, aos 33 minutos. Ele fez fila e deixou até o goleiro adversário para trás, mas perdeu ângulo e bateu para fora. O time visitante não conseguia articular mais oportunidades e se limitava a trocar passes, cercado pelos jogadores adversários. Sem levar sustos, o Barcelona apenas administrava. Diante de um Atlético inerte, no último minuto, ainda deu tempo de fazer o terceiro, com Ferrán Torres, sozinho dentro da área.