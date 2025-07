Barcelona confirma amistoso de pré-temporada no Japão após resolver pendência contratual

O Barcelona informou nesta sexta-feira que jogará a partida de pré-temporada no Japão. O duelo havia sido cancelado por causa de uma disputa contratual com o promotor do confronto. Como as pendências foram solucionadas, o clube catalão está viajando para o Japão, onde vai enfrentar o Vissel Kobe no domingo.

A diretoria do gigante espanhol afirmou que ela e o promotor "resolveram todas as questões que, dois dias antes, obrigaram o Barcelona a cancelar sua participação" no jogo. O Barcelona não revelou o nome do promotor nem deu mais detalhes sobre a disputa.

A última vez que o Barcelona esteve na Ásia, segundo o jornal espanhol Marca, foi em 2019, quando a equipe era comandada pelo técnico Ernesto Valverde. A cúpula do clube considera importante a ida ao continente para reforçar os laços comerciais e esportivos com os torcedores locais.

Depois do Japão, o Barcelona também planeja visitar a Coreia do Sul para jogar contra o FC Seoul em 31 de julho e o Daegu FC em 4 de agosto. A partir destes jogos, o técnico alemão Hansi Flick começa a preparar o time para o Campeonato Espanhol.

Como outros grandes clubes, o Barcelona - que tem lutado com grandes dívidas nos últimos anos - usa o verão para disputar jogos de exibição no exterior como forma de ganhar dinheiro extra.