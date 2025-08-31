Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos O Liberal 31.08.25 14h44 A final deste domingo será uma reedição da decisão de 2022 (FIBA Américas /Divulgação) A seleção brasileira de basquete disputa neste domingo (31), às 21h10 (horário de Brasília), a final da AmeriCup contra a Argentina, em Manágua, capital da Nicarágua. O Brasil chega à decisão após uma vitória histórica sobre os Estados Unidos na semifinal, no sábado (30), por 92 a 77. Virada épica contra os EUA O jogo ficou marcado pelo último quarto, quando o Brasil anotou 34 pontos contra apenas nove dos norte-americanos. A seleção estava perdendo por 20 pontos no intervalo, mas conseguiu reagir de forma impressionante. O grande destaque foi o armador Yago Mateus, cestinha da partida com 25 pontos e 12 assistências. Também brilharam Lucas Dias (18 pontos e 13 rebotes) e Bruno Caboclo (20 pontos — 11 no último período — e nove rebotes). Vozes da quadra Após a virada, o armador Vitor Benite destacou a força psicológica da equipe: "Jogar contra os Estados Unidos e ficar 15 pontos atrás realmente foi duro. Acho que a parte mental é o que mais me orgulha. É um grupo jovem, capaz de vencer nos momentos difíceis", disse ao site da Fiba O armador Georginho também comemorou o feito: "Acho que foi nossa maior virada desde que cheguei à seleção. A energia no ginásio foi incrível. Estou orgulhoso, mas não estamos satisfeitos. Ainda temos um desafio maior". Rivalidade continental A final deste domingo será uma reedição da decisão de 2022, no Recife, quando a Argentina venceu por 75 a 73. Do atual elenco brasileiro, Yago, Lucas Dias, Benite e Georginho já estavam naquela campanha. Além disso, os hermanos já haviam superado o Brasil na final de 2011, disputada em Mar del Plata. Busca pelo título inédito em 16 anos O Brasil não conquista a Copa América de basquete masculino desde 2009, quando bateu Porto Rico na casa dos adversários. São quatro títulos no total, atrás apenas dos Estados Unidos, que têm sete. A Argentina soma três conquistas e, se vencer hoje, igualará o Brasil no ranking de títulos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes esportes basquete COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS ESPORTES Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos 31.08.25 14h44 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 FÓRMULA 1 Piastri vence tumultuado GP da Holanda da F-1 e dispara na liderança; Bortoleto é 15º Os carros voltam à pista no próximo fim de semana, entre 5 e 7 de setembro, no circuito de Monza, para o GP da Itália 31.08.25 12h18 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22