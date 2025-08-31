Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina

A seleção brasileira de basquete disputa neste domingo (31), às 21h10 (horário de Brasília), a final da AmeriCup contra a Argentina, em Manágua, capital da Nicarágua. O Brasil chega à decisão após uma vitória histórica sobre os Estados Unidos na semifinal, no sábado (30), por 92 a 77.

Virada épica contra os EUA

O jogo ficou marcado pelo último quarto, quando o Brasil anotou 34 pontos contra apenas nove dos norte-americanos. A seleção estava perdendo por 20 pontos no intervalo, mas conseguiu reagir de forma impressionante.

O grande destaque foi o armador Yago Mateus, cestinha da partida com 25 pontos e 12 assistências. Também brilharam Lucas Dias (18 pontos e 13 rebotes) e Bruno Caboclo (20 pontos — 11 no último período — e nove rebotes).

Vozes da quadra

Após a virada, o armador Vitor Benite destacou a força psicológica da equipe: "Jogar contra os Estados Unidos e ficar 15 pontos atrás realmente foi duro. Acho que a parte mental é o que mais me orgulha. É um grupo jovem, capaz de vencer nos momentos difíceis", disse ao site da Fiba

O armador Georginho também comemorou o feito: "Acho que foi nossa maior virada desde que cheguei à seleção. A energia no ginásio foi incrível. Estou orgulhoso, mas não estamos satisfeitos. Ainda temos um desafio maior".

Rivalidade continental

A final deste domingo será uma reedição da decisão de 2022, no Recife, quando a Argentina venceu por 75 a 73. Do atual elenco brasileiro, Yago, Lucas Dias, Benite e Georginho já estavam naquela campanha. Além disso, os hermanos já haviam superado o Brasil na final de 2011, disputada em Mar del Plata.

Busca pelo título inédito em 16 anos

O Brasil não conquista a Copa América de basquete masculino desde 2009, quando bateu Porto Rico na casa dos adversários. São quatro títulos no total, atrás apenas dos Estados Unidos, que têm sete. A Argentina soma três conquistas e, se vencer hoje, igualará o Brasil no ranking de títulos.