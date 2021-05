Barcelona anuncia contratação de Sergio Aguero

Sergio Aguero foi anunciado como novo reforço do Barcelona para a próxima temporada. O atacante argentino, que passou aos últimos 10 anos no Manchester City, assinou contrato até 2023 e terá a oportunidade atuar ao lado de Lionel Messi caso o compatriota permaneça na equipe culé.

O centroavante chega sem custos após o término do seu contrato com o clube inglês e tem uma cláusula de rescisão contratual estipulada em 100 milhões de euros (R$ 637 milhões). O jogador será apresentado ainda nesta segunda-feira e dará entrevista coletiva.

Após a chegada de Aguero, o Barcelona está próximo de anunciar a contratação de Eric Garcia, defensor também proveniente do Manchester City. Enquanto isso, Wijnaldum está pendente apenas da assinuatura do contrato e Depay negocia com os blaugranas.

A chegada do argentino faz com que a expectativa pela permanência de Messi cresça internamente. O camisa 10 poderá jogar ao lado de um dos seus melhores amigos e ex-companheiro de seleção argentina caso assine um novo acordo com o Barça.