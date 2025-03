Barcelona admite obras atrasadas e retorno ao Camp Nou ocorre apenas na próxima temporada

O tão sonhado retorno ao Camp Nou e sua nova capacidade para 105 mil torcedores não ocorrerá neste mês de março tampouco nesta temporada, como planejado no início da reforma do estádio, em 2023. O clube catalão informou seus sócios nesta quinta-feira que as obras estão atrasadas por causa de "problemas" no segundo piso, e a volta para casa será para 2025/26.

Confiante em realizar uma grande temporada, como realmente vem fazendo, liderando o Campeonato Espanhol e nas quartas de final da Liga dos Campeões - virou a melhor campanha após queda do Liverpool -, o Barcelona apostava forte em seu retorno ao Camp Nou para buscar troféus. Mas o cronograma das obras não foi cumprido.

Em outubro de 2024, a vice-presidente institucional do Barcelona, Elena Fort, havia prometido um retorno em março com 62 mil lugares liberados. Ocorre que o entorno do estádio continua totalmente em obras e o estádio, inacessível. Os atrasos ocorreram por falta de permissões e também após denúncias de funcionários pelas más condições de trabalho.

Sem saída, o clube acertou a ampliação da locação do Estádio Olímpico Lluís Companys, onde vem jogando desde então, até maio. E vai definir sua vida nesta reta final acompanhado apenas da metade dos torcedores que caberão no futuro Camp Nou - são 56 mil lugares na casa provisória.

Nesta quinta, o clube fez um vídeo mostrando as obras no estádio por inteiro. "Bom dia do canteiro de obras do Spotify Campo Nou", escreveu, nas redes sociais, mostrando uma grande evolução, com arquibancadas já com cadeiras, por exemplo, mas com partes do estádio ainda inacabadas e o campo sequer com gramado, prova que o retorno pode esperar mais alguns meses.