Bahia se recupera na Fonte Nova e afasta Athletico da briga pela liderança do Brasileiro Estadão Conteúdo 01.04.26 22h32 Com dois gols do atacante Everaldo, ainda no primeiro tempo, e outro de Luciano Juba, já nos acréscimos, o Bahia venceu o Athletico por 3 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor baiano, que buscava a reabilitação da goleada por 4 a 1 para o Remo, conseguiu vencer e impediu que o time paranaense assumisse a liderança. Com a vitória o Bahia chegou aos 17 pontos, enquanto o Athletico, que vinha de três vitórias seguidas, continua com 16 pontos. A missão do Bahia ficou fácil porque logo aos dois minutos conseguiu abrir o placar. Jean Lucas recebeu a bola na área, driblou Téran e cruzou para a cabeçada de Everaldo. O gol deu tranquilidade ao time da casa para tentar administrar o jogo, mas sofreu pressão do Athletico que quase empatou com Mendoza, de falta, que acertou o travessão, aos 26. O Bahia ampliou aos 34, quando Everaldo recebeu na área, virou rápido e superou o goleiro Santos: 2 a 0. Como esperado, o Athletico voltou com maior disposição ofensiva, empurrando o Bahia para seu campo defensivo. Após a pressão inicial, equilibrou as ações no meio-campo. Além disso, ainda levou perigo nos contra-ataques. Nos acréscimos ampliou, aos 47, quando Luciano Juba ficou com a sobra dentro da área e bateu cruzado. FICHA TÉCNICA BAHIA 3 X 0 ATHLETICO BAHIA - Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Cristian Olivera (Iago), Erick Pulga (Ademir) e Everaldo (Willian José). Técnico: Rogério Ceni ATHLETICO - Santos; Benavídez, Aguirre, Terán (Léo Derik) e Léo; Luiz Gustavo (Portilla), Jadson e Dudu (Bruninho); Julimar (Zapelli), Viveros e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann. GOLS - Everaldo, aos 2, e aos 34 minutos do primeiro tempo. Luciano Juba, aos 47 do segundo. CARTÕES AMARELOS - David Duarte e Everaldo (BAH). Jadson e Benavídez (ATH). ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS). RENDA - R$ 733.544,00. PÚBLICO - 29.316 torcedores. LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Bahia Athletico-PR COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37