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Bahia se recupera na Fonte Nova e afasta Athletico da briga pela liderança do Brasileiro

Estadão Conteúdo

Com dois gols do atacante Everaldo, ainda no primeiro tempo, e outro de Luciano Juba, já nos acréscimos, o Bahia venceu o Athletico por 3 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O tricolor baiano, que buscava a reabilitação da goleada por 4 a 1 para o Remo, conseguiu vencer e impediu que o time paranaense assumisse a liderança.

Com a vitória o Bahia chegou aos 17 pontos, enquanto o Athletico, que vinha de três vitórias seguidas, continua com 16 pontos.

A missão do Bahia ficou fácil porque logo aos dois minutos conseguiu abrir o placar. Jean Lucas recebeu a bola na área, driblou Téran e cruzou para a cabeçada de Everaldo.

O gol deu tranquilidade ao time da casa para tentar administrar o jogo, mas sofreu pressão do Athletico que quase empatou com Mendoza, de falta, que acertou o travessão, aos 26. O Bahia ampliou aos 34, quando Everaldo recebeu na área, virou rápido e superou o goleiro Santos: 2 a 0.

Como esperado, o Athletico voltou com maior disposição ofensiva, empurrando o Bahia para seu campo defensivo. Após a pressão inicial, equilibrou as ações no meio-campo. Além disso, ainda levou perigo nos contra-ataques. Nos acréscimos ampliou, aos 47, quando Luciano Juba ficou com a sobra dentro da área e bateu cruzado.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 X 0 ATHLETICO

BAHIA - Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Cristian Olivera (Iago), Erick Pulga (Ademir) e Everaldo (Willian José). Técnico: Rogério Ceni

ATHLETICO - Santos; Benavídez, Aguirre, Terán (Léo Derik) e Léo; Luiz Gustavo (Portilla), Jadson e Dudu (Bruninho); Julimar (Zapelli), Viveros e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

GOLS - Everaldo, aos 2, e aos 34 minutos do primeiro tempo. Luciano Juba, aos 47 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - David Duarte e Everaldo (BAH). Jadson e Benavídez (ATH).

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA - R$ 733.544,00.

PÚBLICO - 29.316 torcedores.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

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