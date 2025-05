Bahia perde para Atlético Nacional e se complica na Libertadores

O Bahia perdeu mais uma na Copa Libertadores e se complicou na briga por uma vaga nas oitavas de final. Na noite desta quarta-feira, o time baiano foi até o estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL) para encarar o Atlético Nacional, e acabou derrotado por 1 a 0, pela quinta rodada da competição nacional.

Com o resultado, o Bahia estacionou em sete pontos e perdeu a liderança do Grupo F para o próprio time colombiano, agora com nove, e que garantiu a classificação para a próxima fase.

Os brasileiros agora precisam vencer o Internacional na última rodada para avançar ou torcer por um empate entre os gaúchos e Nacional (URU), nesta quinta-feira, para chegarem na rodada final dentro da zona classificatória.

Esta foi apenas a segunda partida entre Atlético Nacional e Bahia na história da Libertadores. Na primeira, pela terceira rodada da fase de grupos em 2005, o time brasileiro venceu por 1 a 0, com gol marcado por Willian José, que curiosamente começou a partida desta quarta-feira no banco de reservas.

Antes mesmo de conseguir se organizar em campo, o Bahia já iniciou a partida levando um susto. Com um minuto de jogo, Viveros recebeu na frente, limpou David Duarte e mandou a bola para o fundo do gol. Porém, após análise do VAR, o gol do Atlético Nacional foi anulado por impedimento.

Sem objetividade, o time baiano não conseguiu levar real perigo ao adversário e viu aos 22 Luciano Juba, em tentativa de recuo para Marcos Felipe, mandar a bola na rede pelo lado de fora, assustando mais uma vez o torcedor. O time colombiano ainda criou boas chances, mas não aproveitou e o jogo foi para o intervalo sem gols.

Na volta para o segundo tempo, o que parecia um replay da primeira etapa teve uma reviravolta ruim para o Bahia. Com 46 segundos, Arce recebeu lançamento de longe, arrancou e parou em Marcos Felipe, que deu rebote para Viveros, de primeira, mandar para o fundo do gol.

O VAR novamente chamou para analisar um possível toque de mão na jogada, mas o gol desta vez foi validado. Atrás no marcador, o Bahia enfim passou a se lançar ao ataque, mas seguiu sem objetividade, apesar de dominar a posse de bola.

Do outro lado, o Atlético Nacional passou a segurar mais o jogo e também não criou grandes chances. O Bahia teve uma grande chance para empatar aos 44, quando Luciano Juba e Willian José arriscaram com perigo, mas pararam em Castillo, que garantiu a vitória para o time colombiano.

As equipes jogarão a sexta e última rodada da fase de grupos apenas no dia 28 de maio, a partir das 19h, quando o Bahia visita o Internacional, no Beira Rio, simultaneamente a Nacional (URU) e Atlético Nacional, no estádio Tigo La Huerta.

Antes disso, o Bahia se prepara para voltar a campo neste domingo, às 16h, quando faz o clássico baiano contra o Vitória, na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão. No mesmo dia e horário, o Atlético Nacional visita o Rionegro Águilas, pela penúltima rodada do Campeonato Colombiano.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO NACIONAL-COL 1 X 0 BAHIA

ATLÉTICO NACIONAL - Castillo; Andrés Román, Arias, Tersillo e Camilo Cándido; Campuzano, Mateus Uribe e Cardona (Asprilla); Henestroza (Rivero), Billy Arce (Sarmiento) e Viveros (Morelos). Técnico: Javier Gandolfi.

BAHIA - Marcos Felipe; Erick, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Cauly (Kayky), Lucho Rodríguez (Willian José) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

GOL - Viveros, aos 46 segundos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mateus Uribe, Sarmiento e Hinestroza (Atlético Nacional).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

ÁRBITRO - Dario Herrera (ARG).

LOCAL - Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL).