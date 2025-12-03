Bahia passa fácil pelo rebaixado Sport e segue na briga pela vaga direta à Libertadores

O Bahia não encontrou dificuldades para superar o frágil e já rebaixado Sport na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Seguindo firme na briga por uma vaga direta para a Libertadores de 2026, o time baiano fez uma verdadeira blitz os 90 minutos e saiu com o triunfo por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bahia foi um verdadeiro rolo compressor, empilhou chances e se mostrou bastante ofensivo para explorar os espaços. Ainda no primeiro tempo, Rodrigo Nestor balançou as redes e na etapa complementar, Luciano Juba fechou o resultado, que só não se tornou uma goleada graças ao goleiro Caíque França, que fez grandes defesas e ainda pegou a penalidade de Willian José na partida.

Três pontos que colocam o time de Rogério Ceni na quinta colocação, com 60 pontos, um a menos que o Fluminense, seu adversário na última rodada. O Botafogo é o sétimo, com 59 e ainda atua na rodada, também na briga pela última vaga à fase de grupos. Já o Sport, sem muitas forças para se despedir dignamente da Série A, segue em último lugar, com 17 pontos.

O Bahia começou o duelo bastante ofensivo, sem dar espaço para o frágil Sport. Ademir, Willian José e Erick Pulga já davam mostra do que seria o panorama da partida, com chutes perigosos antes dos 15 minutos, a melhor delas quando Pulga carimbou a trave de Caíque França.

A tônica da primeira etapa foi basicamente ataque contra defesa, com o time baiano chegando a 11 finalizações com 30 minutos. Até que aos 39, Rodrigo Nestor girou dentro da área e abriu o marcador. A goleada só não se desenhou na primeira etapa graças ao goleiro Caíque França, que literalmente fechou o gol e ainda pegou uma penalidade de Willian José, nos acréscimos.

O panorama se manteve na volta do intervalo, com o Bahia leve no setor ofensivo. Logo aos oito, Juba carregou a bola e acertou o ângulo em chute de fora da área, marcando um belo gol. Depois, o goleiro Caíque França seguiu na sua missão solitária de evitar a goleada, pegando os chutes de Ademir e Acevedo.

As chances do Bahia seguiam aparecendo com tamanha facilidade e a eficiência seguia baixa. Quando não parava em Caíque França, os chutes passavam próximo à trave. Na reta final, o time se deu ao luxo de diminuir a intensidade, vendo que o Sport não iria incomodar. Com certa tranquilidade, apenas administrou o resultado até o apito final.

O Bahia agora tem o confronto direto contra o Fluminense, no domingo, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), valendo a vaga direta para a fase de grupos. No mesmo dia e horário, o Sport se despede diante do Grêmio, na Ilha do Retiro, no Recife (PE).

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 0 SPORT

BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias, Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Acevedo), Rodrigo Nestor (Erick) e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir, William José (Ruan Pablo) e Erick Pulga (Tiago). Técnico: Rogério Ceni.

SPORT - Caíque França; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Lucas Kal e Luan Cândido; Rivera, Adriel (Pedro Augusto) e Lucas Lima (Gonçalo Paciência); Igor Cariús (Ramon Menezes), Matheusinho (Chrystian Barletta) e Romarinho. Técnico: César Lucena.

GOLS - Rodrigo Nestor, aos 39 minutos do primeiro tempo. Luciano Juba, aos oito minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Santiago Mingo, Lucas Lima e Rivera.

RENDA - R$ 1.400.937,00.

PÚBLICO - 39.847 torcedores.

LOCAL - Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).