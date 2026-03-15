Bahia afunda o Internacional e fica entre os primeiros na classificação do Brasileirão Estadão Conteúdo 15.03.26 18h27 O Bahia conquistou uma vitória importante fora de casa e complicou ainda mais a situação do Internacional no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, no Beira-Rio, o time comandado por Rogério Ceni venceu por 1 a 0 pela sexta rodada e subiu para a parte de cima da tabela, enquanto o Colorado deixou o campo sob vaias da torcida. Com o resultado, o Bahia chegou aos 11 pontos e está netre os primeiros da competição, se mantendo na perseguição aos líderes. Já o Internacional vive momento delicado: com apenas dois pontos, segue na zona de rebaixamento e aumenta a pressão sobre o técnico Paulo Pezzolano. O início de jogo foi dominado pelo time gaúcho. Explorando principalmente o lado esquerdo, o Internacional criou boas oportunidades com Bernabei, improvisado no ataque. O lateral apareceu bem em finalizações e obrigou o goleiro Ronaldo a trabalhar em mais de uma oportunidade. Apesar da pressão colorada, quem foi eficiente foi o Bahia. Em jogada bem construída por Erick, a bola chegou limpa para Willian José, que finalizou na saída do goleiro para abrir o placar. Depois do gol, o Inter manteve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar volume em chances claras. As tentativas passaram novamente por Bernabei, inclusive em cobrança de falta perigosa já nos acréscimos da primeira etapa. No segundo tempo, o Bahia se organizou defensivamente e passou a controlar melhor o ritmo da partida. O Internacional tentou reagir e levou perigo em algumas chegadas rápidas, como em contra-ataque finalizado por Vitinho que parou em boa defesa de Ronaldo. Aos 31 minutos, o Colorado chegou a balançar as redes com Mercado após bola levantada na área, mas a arbitragem marcou impedimento e anulou o lance. Sem conseguir furar o bloqueio defensivo do adversário, o Inter viu o Bahia administrar a vantagem até o apito final. O Bahia volta a campo na quarta-feira, às 19h, quando recebe o Red Bull Bragantino em Salvador. No mesmo dia, às 21h30, o Internacional tenta reagir no campeonato diante do Santos, na Vila Belmiro. FICHA TÉCNICA INTERNACIONAL 0 X 1 BAHIA INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre (Bruno Gomes), Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Vitinho); Ronaldo (Alan Rodríguez), Paulinho (Bruno Henrique), Carbonero, Alan Patrick (Alerrandro) e Bernabei; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano. BAHIA - Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas (Caio Alexandre) e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Cristian Olivera (Ademir), Willian José (Dell) e Erick Pulga (Sanabria). Técnico: Rogério Ceni. GOL - Willian José, aos 22 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Aguirre, Paulinho e Victor Gabriel (Inter); Luciano Juba e Ronaldo (Bahia). ÁRBITRO - Fernando Antonio Mendes (PA). RENDA - R$ 369.461,00. PÚBLICO - 16.574 torcedores. LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Internacional Bahia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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