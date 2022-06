Áustria x Dinamarca: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (06/06) pela Liga das Nações

Áustria e Dinamarca disputam nesta segunda-feira (06/06), em partida válida pela Liga das Nações de 2022. A partida está programada para começar às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Ernst-Happel, em Viena, Áustria. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Áustria x Dinamarca?

A partida Áustria x Dinamarca pode ser assistida pelo canal ESPN e streaming Star+

Como Áustria x Dinamarca chegam para o jogo?

Ambas as equipes venceram os primeiros jogos que disputaram no torneio. As equipes já se enfrentaram em 11 partidas. A Dinamarca leva uma pequena vantagem com seis vitórias, um empate e quatro derrotas.

FICHA TÉCNICA

Áustria x Dinamarca

Liga das Nações

Local: Estádio Ernst-Happel, em Viena, Áustria

Data/Horário: 06 de junho de 2022, 15h45

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Áustria: Lindner; Wober. Danso e Trauner; Trimmel, Sabitzer, Laimer, Baumgartner e Weimann; Gregoritsch e Arnautovic. TÉCNICO: Ralf Rangnick

Dinamarca: Schmeichel; Vestegaard, Nelsson e Andersen; Maehle, Delaney, Hojberg e Damsgaard; Eriksen, Cornelius e Skov Olsen. TÉCNICO: Kasper Hjulmand

