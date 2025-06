Austrália vence Arábia Saudita de virada e garante classificação para a Copa do Mundo de 2026

A Austrália confirmou presença na Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira, a seleção da Oceania derrotou a Arábia Saudita de virada por 2 a 1, em Jedah, e garantiu matematicamente a vaga com a segunda colocação do Grupo C das Eliminatórias Asiáticas. Primeiro da chave, o Japão já tinha carimbado o seu passaporte para o torneio de seleções.

Em jogo válido pela última rodada do Grupo C, os australianos entraram com uma vantagem confortável, pois somente uma derrota por cinco gols de diferença poderia ameaçar a classificação. No duelo, os sauditas abriram o placar com Al-Oboud ainda no primeiro tempo e Metcalfe empatou pouco antes do intervalo. Na etapa complementar, Mitchell Duke sacramentou a vitória fazendo 2 a 1. Os árabes ainda tiveram um pênalti a favor, mas o goleiro Matr Ryan fez a defesa e assegurou o triunfo.

Com o resultado, a Austrália encerra a sua participação com 19 pontos no segundo posto. Nesta campanha, a seleção obteve cinco vitórias, quatro empates e somente uma derrota. O revés deixou a Arábia com 13 pontos e no terceiro lugar. O líder da chave foi o Japão, com 23 pontos.

Esta será a oitava participação da Austrália em Copas do Mundo. O país da Oceania será a 11ª seleção garantida no Mundial que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Veja a lista de seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026

- Irã - Japão - Jordânia - Coreia do Sul - Usbequistão - Argentina - Nova Zelândia - Austrália - Estados Unidos (país-sede) - México (país-sede) - Canadá (país-sede)