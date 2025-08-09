Augusto Melo é destituído pelos sócios do Corinthians e deixa presidência isolado e investigado

Os sócios do Corinthians decidiram, em assembleia geral realizada neste sábado, no Parque São Jorge, referendar a decisão do Conselho Deliberativo (CD) que destitui Augusto Melo da presidência do clube. Ele estava afastado desde o dia 26 de maio e, agora, deixa o comando definitivamente após 1.413 votos válidos favoráveis contra 620 contrários, além de dois brancos e dois nulos.

Resta ao dirigente tentar provar na Justiça que não participou de um esquema para desviar valores do contrato com a Vai de Bet, antiga patrocinadora que trouxe para o clube. Por causa das acusações, virou réu por associação criminosa, lavagem dinheiro e furto qualificado pelo abuso de confiança, no dia 22 de julho. A defesa do dirigente diz que ele é "vítima de um processo ilegal e repleto de nulidades e abusos".

O agora ex-presidente corintiano passou o dia inteiro isolado no ginásio Wlamir Marques, onde ocorria a votação. Ele esperava o decorrer da assembleia acompanhado apenas do filho. Pontualmente, aliados o cumprimentavam brevemente. Antes do fim da votação, quando as parciais davam a derrota como certa, ele deixou o clube, por volta das 18h30.

Em breve, o Corinthians terá um novo nome na cadeira da presidência. Cabe a Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, definir a data para novas eleições, nas quais será escolhido um cartola para cumprir o mandato de Melo, até o final de 2026.

Apenas conselheiros podem participar do pleito, tanto como eleitores quanto como candidatos. Até a eleição, Osmar Stábile continua como presidente interino. Há a possibilidade de que ele se candidate.

Augusto Melo chegou cedo ao Parque São Jorge, antes das 9h, horário de início da assembleia, que durou até as 17h30, para evitar contato com torcedores. A atmosfera nos arredores do clube social era completamente desfavorável ao ex-presidente corintiano. Quadras acima da entrada já eram vistos folhetos colados em postes com a mensagem: "Vote fora Augusto Melo".

Na loja de conveniência ao lado do clube, faixas diziam "Quem traiu o Corinthians vai pagar" e "Expulsão para todos os culpados das dívidas". Tais recados eram para Melo, mas também para ex-presidentes como Andrés Sanchez e Duílio Monteiro Alves, investigados por uso indevido do cartão corporativo do clube. Sanchez esteve na assembleia pela manhã, quando não haviam muitos torcedores no local.

O clima foi tranquilo até certo ponto. Ao final da manhã, apenas um desentendimento pontual: torcedores discutiram com uma sócia que respondeu gritos dizendo que votaria pela permanência de Melo. Ela estava de carro, perto da entrada do clube, e ficou parada por alguns minutos discutindo com os manifestantes.

Mais perto do fim da apuração, às 17 horas, a rua São Jorge foi tomada por um número maior de pessoas. Um carro de som tocava músicas do clube, mas acabou com o vidro quebrado após reproduzir músicas do Palmeiras e do Vasco.

Simultaneamente à confusão causada no lado de fora pelo caminhão, houve uma briga generalizada entre conselheiros. Com medo de invasão, os funcionários do Corinthians fecharam os acessos e deixaram a imprensa trancada no teatro do clube.

DA ESPERANÇA ÀS PÁGINAS POLICIAIS A despedida melancólica de Melo se dá depois de ele aparecer como solução para colocar fim aos 16 anos de poder do grupo Renovação e Transparência, liderado por Andrés Sanchez.

Tudo começou a ruir em maio de 2024, quando veio à tona a denúncia do caso Vai de Bet, levada pelo jornalista Juca Kfouri ao vice-presidente Armando Mendonça.

Primeiro contrato da gestão Augusto Melo, o acordo de R$ 360 milhões, rescindido unilateralmente pela casa de apostas em junho de 2024, previa o pagamento de 7% do montante líquido de cada parcela à Rede Media Social Ltda, que pertence a Alex Cassundé e foi apontada como intermediadora do negócio.

O empresário do ramo do entretenimento Antônio Pereira dos Santos, o Toninho Dueto, e seu funcionário Sandro Ribeiro dos Santos, contudo, dizem ser os verdadeiros intermediários

A Polícia Civil, por meio da Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), concluiu que a Rede Social Media Ltda usou uma rede de empresas fantasmas para desviar valores que chegaram à conta bancária da UJ Football Talent Intermediação, apontada como braço do PCC pelo delator Vinícius Gritzbach, executado a tiros em novembro de 2024 no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

O caso levou à abertura de um dos pedidos de impeachment de Melo. A votação pela destituição no Conselheiro Deliberativo, primeiro passo do processo, só ocorreu na terceira tentativa. Na primeira, em dezembro de 2024, Melo conseguiu uma liminar na Justiça e derrubou a reunião. Na segunda, em janeiro, o encontro foi suspenso por falta de segurança.

A aprovação do impeachment veio no dia 26 de maio, e Melo foi afastado. Então, foi marcada a assembleia de sócios para referendar a decisão. No dia 22 de julho, o presidente afastado tornou-se réu na Justiça de São Paulo no caso da Vai de Bet, suspeito de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado pelo abuso de confiança.

Além dele, dois ex-dirigentes do clube viraram réus. São eles Marcelo Mariano e Sérgio Moura, ex-diretor administrativo e ex-superintendente de marketing corintianos, respectivamente.

Também viraram réus o empresário Alex Cassundé, apresentado como intermediário do contrato com a casa de apostas, e Victor Henrique Shimada e Ulisses de Souza Jorge, dono da UJ Footbal, apontados como operadores financeiros do esquema. Todos negam as acusações.