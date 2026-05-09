Aubameyang dispara extintor de incêndio em dirigente e é afastado de concentração, diz jornal Estadão Conteúdo 09.05.26 13h47 O atacante Aubameyang foi afastado do elenco do Olympique de Marselha e não viajará para o jogo contra o Le Havre, neste domingo, pela 35ª rodada do Campeonato Francês. De acordo com o jornal francês L'Equipe, a decisão de punir o jogador de 36 anos foi tomada após um episódio de indisciplina na noite de quinta-feira no centro de treinamento do Olympique. Aubameyang seria o líder de um grupo de cerca de 10 jogadores que causaram confusão em vários cômodos. A brincadeira saiu de controle quando um extintor de incêndio acabou disparando contra Bob Tahri, membro da direção e responsável por fiscalizar o cumprimento do horário de recolhimento no centro de treinamento. Ex-recordista europeu dos 3.000 m com obstáculos, Tahri também teve sua cama e seus objetos pessoais atingidos na confusão. Ele não gostou e relatou o ocorrido à diretoria do clube. O cúpula do clube, incluindo o futuro presidente Stéphane Richard, se reuniu com o elenco na sexta-feira. Após o encontro ficou estabelecida a punição a Aubameyang. O atacante pediu desculpas a Tahri e à diretoria, afirmando que apenas queria "animar as coisas". Um dos clubes mais vitoriosos da França, O Olynpique de Marselha ocupa a sétima colocação no Campeonato Francês, com 55 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Aubameyang Olympique de Marselha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÍCIA Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão Competição segue até domingo (10/5). A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição 09.05.26 9h52 mais esportes Atletas de karatê buscam apoio para disputar torneios e destacam importância do incentivo no esporte Sônia Coutinho e Rafael Cavalcante falam sobre desafios para disputarem competições 09.05.26 9h00 FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 Futebol Corrida do Sal exige preparação mais intensa dos atletas, explica maratonista De acordo com Kenny Rodrigues, os treinos para a prova devem ser "pesados", sobretudo para aqueles que optarem por competir na prova de 7 km. 09.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 FORA DE CAMPO Neymar fecha circo para família e dança durante apresentação A presença do jogador atraiu torcedores nos arredores do circo, localizado em Santos 09.05.26 12h22 Futebol Edilson alcança marca histórica no Paysandu e celebra trajetória no clube Lateral-direito deve completar 150 jogos com a camisa bicolor diante do Anápolis e projeta temporada positiva na Série C 08.05.26 20h40