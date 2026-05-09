Aubameyang dispara extintor de incêndio em dirigente e é afastado de concentração, diz jornal

O atacante Aubameyang foi afastado do elenco do Olympique de Marselha e não viajará para o jogo contra o Le Havre, neste domingo, pela 35ª rodada do Campeonato Francês. De acordo com o jornal francês L'Equipe, a decisão de punir o jogador de 36 anos foi tomada após um episódio de indisciplina na noite de quinta-feira no centro de treinamento do Olympique.

Aubameyang seria o líder de um grupo de cerca de 10 jogadores que causaram confusão em vários cômodos. A brincadeira saiu de controle quando um extintor de incêndio acabou disparando contra Bob Tahri, membro da direção e responsável por fiscalizar o cumprimento do horário de recolhimento no centro de treinamento.

Ex-recordista europeu dos 3.000 m com obstáculos, Tahri também teve sua cama e seus objetos pessoais atingidos na confusão. Ele não gostou e relatou o ocorrido à diretoria do clube.

O cúpula do clube, incluindo o futuro presidente Stéphane Richard, se reuniu com o elenco na sexta-feira. Após o encontro ficou estabelecida a punição a Aubameyang.

O atacante pediu desculpas a Tahri e à diretoria, afirmando que apenas queria "animar as coisas". Um dos clubes mais vitoriosos da França, O Olynpique de Marselha ocupa a sétima colocação no Campeonato Francês, com 55 pontos.