Atuação de Cristiano Ronaldo contra o Porto é criticada pela imprensa italiana: 'Foi um fantasma'

Com uma atuação abaixo do esperado na derrota da Juventus para o Porto, na última quarta-feira, pela Champions League, o atacante Cristiano Ronaldo foi duramente criticado pela imprensa italiana. Nos três principais jornais esportivos do país, o português não foi poupado por parte dos jornalistas.

O "Tuttosport", de Turim, cidade da Juventus, deu nota 5,0 para Cristiano Ronaldo. Apesar de ser a maior nota recebida pelo atleta, a mídia disse que "este não foi o verdadeiro CR7".

No jornal "Corriere dello Sport", de Roma, o camisa 7 foi tratado como um "fantasma em campo" por conta da sua participação discreta na partida. A nota atribuída pelo periódico ao atacante foi 4,5.

Com os mesmos 4,5, a "Gazzetta dello Sport", de Milão, chegou a lembrar do pedido de pênalti de Cristiano Ronaldo no último lance da partida, mas disse que "não há desculpas" para o fraco desempenho.

Juventus e Porto voltam a se encontrar no dia 9 de março, no Allianz Stadium, em Turim. Vitória por 1 a 0 garante a Velha Senhora nas quartas de final da competição.