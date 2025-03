Atlético renova com volante Alan Franco até o fim de 2027 após mais um título mineiro

O Atlético-MG anunciou, nesta segunda-feira, a renovação de contrato do volante Alan Franco até o fim de 2027. O equatoriano, que está em sua segunda passagem pelo clube, já disputou 130 partidas com a camisa alvinegra e se tornou uma peça-chave no meio-campo.

Alan Franco chegou ao clube mineiro em 2020, vindo do Independiente del Valle, do Equador. Em sua primeira passagem, foi fundamental na conquista de três Campeonatos Mineiros consecutivos (2020, 2021 e 2022), além dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, ambos em 2021.

Em 2022, o volante foi emprestado ao Charlotte FC, dos Estados Unidos, e depois ao Talleres, da Argentina. Retornou ao Atlético-MG no segundo semestre de 2023, onde ganhou espaço com o técnico Luiz Felipe Scolari e se consolidou como titular da equipe.

Na última temporada, Alan Franco foi um dos jogadores mais utilizados pelo clube, somando 51 partidas. Neste ano, o meio-campista foi novamente destaque e ajudou a equipe a conquistar o Campeonato Mineiro pela quinta vez em sua carreira.

Atualmente, Alan Franco está a serviço da seleção do Equador na Data Fifa, em busca de uma vaga na próxima Copa do Mundo. O Atlético volta a campo no sábado, às 18h30, para enfrentar o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Brasileirão.