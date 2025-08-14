Capa Jornal Amazônia
Atlético-MG vira contra o Godoy Cruz com gol de Hulk no fim e sai na frente na Sul-Americana

Estadão Conteúdo

O Atlético-MG não teve vida fácil, mas saiu na frente na luta por uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira, em um dos jogos que fecharam a rodada de ida das oitavas de final, foi para o intervalo atrás no placar, mas com gols de Cuello e Hulk, ficou em vantagem, vencendo o Godoy Cruz por 2 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Com o resultado, o Atlético-MG pode empatar no jogo de volta, na Argentina, dia 21, às 19h. Para avançar no tempo regulamentar, o time argentino precisará de uma vitória por dois gols de diferença. Caso aconteça um empate no placar agregado, a decisão vai aos pênaltis.

O duelo foi bastante movimentado desde o início e logo aos três minutos, o Godoy Cruz assustou a torcida mineira, em um chute cruzado de Andino, que obrigou Everson a se esticar inteiro para fazer a defesa. A resposta do Atlético-MG veio aos 17. Depois de uma bola alçada na área, Rony cabeceou para baixo e o goleiro rival espalmou para fora.

Mas, depois de não conseguir marcar, o time mineiro viu o rival balançar as redes. Aos 36, Andino contou com um corte errado de Alonso, ficou com a posse de bola, driblou o zagueiro e bateu no cantinho, sem chances para Everson. O Atlético-MG chegou a empatar com Guilherme Arana nos acréscimos, mas o árbitro invalidou o lance por conta de um impedimento.

Na volta do intervalo, tudo mudou. E, depois de muito tentar, o Atlético-MG chegou ao empate aos 22 minutos. Arana cruzou na área, Petroli saiu mal e a bola sobrou livre para Cuello, apenas completar para o fundo da rede, sem chances para os rivais.

O gol fez o time brasileiro crescer na partida. E, a virada veio aos 44 minutos. Em mais um cruzamento na área, Biel encontrou Reinier, que ajeitou no peito para Hulk bater para o gol e decretar a virada e a vitória.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 GODOY CRUZ

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael (Dudu), Lyanco (Reinier), Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Igor Gomes) e Gustavo Scarpa (Alexander); Rony (Biel), Hulk e Cuello. Técnico: Cuca.

GODOY CRUZ - Petroli; Arce (Yañez), Mendoza, Rasmussen e Meli; Poggi, Nicolás Fernández (Montoya) e Pol Fernández; Altamira (Barrera), Auzumendi (Dupuy) e Andino (Escobar). Técnico: Walter Ribonetto.

GOLS - Andino, aos 37 minutos do primeiro tempo; Cuello, aos 22 e Hulk, aos 44 do segundo.

CARTÃO AMARELO - Natanael, Lyanco, Cuello e Alonso (Atlético-MG); Mendoza e Altamira (Godoy Cruz).

ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN).

RENDA - 1613.786,59.

PÚBLICO - 23.247 presentes.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

futebol

Copa Sul-Americana

Atlético-MG

Godoy Cruz
