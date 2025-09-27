Atlético-MG joga com intensidade no 1º tempo, vence o Mirassol e quebra jejum no Brasileirão Estadão Conteúdo 27.09.25 23h27 O Atlético-MG quebrou o jejum de seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, ao bater por 1 a 0 o Mirassol, neste sábado à noite na Arena MRV, em Belo Horizonte. Para voltar a vencer, o time mineiro mostrou um futebol intenso no primeiro tempo, quando dominou as ações e mereceu chegar ao gol da vitória, marcado pelo zagueiro Vitor Hugo. O segundo tempo, no entanto, foi diferente, porque o Atlético-MG perdeu o zagueiro Junior Alonso, expulso aos 42 minutos do primeiro tempo. Com um jogador a mais, foi o Mirassol quem deu as cartas dentro de campo e só não chegou ao empate pela determinação atleticana em se defender. Mas a sua situação na tabela ainda é ruim, com 28 pontos, em 14º lugar. O Mirassol, que vinha de quatro vitórias consecutivas, continua em quarto lugar, com 42 pontos. O técnico Jorge Sampaoli cumpriu a promessa de poupar alguns jogadores, esgotados pela campanha positiva na Copa Sul-Americana. Desta forma, estrelas com Hulk, Gustavo Scarpa e Guilherme Arana começaram o jogo no banco de reservas. O primeiro tempo do Atlético-MG foi bem "ao estilo Sampaoli". O time mineiro fez marcação alta, não deu espaços para o toque de bola do adversário e jogou em alta intensidade. As chances de gol logo aparecem, transformando o goleiro Walter no maior destaque em campo. Aos sete minutos, o goleiro do Mirassol fez um verdadeiro milagre ao desviar com um tapa um chute à queima roupa de Caio Paulista. A bola foi para escanteio, mas na cobrança saiu o gol atleticano. Natanael levantou na primeira trave, Rony desviou de cabeça para trás e o zagueiro Vitor Hugo deu um 'mergulho' de cabeça na bola. Uma testada fulminante: 1 a 0, aos oito minutos. Na comemoração ele ainda esbanjou força física ao dar uma cambalhota. O time mineiro manteve seu ritmo infernal e só não aplicou uma goleada devido as grandes defesas de Walter. O cenário, porém, iria mudar no segundo tempo, mas por conta de algo inesperado ocorrido aos 42 minutos. O zagueiro Junior Alonso deu uma cotovelada em Danielzinho, o VAR foi acionado e o cartão vermelho acabou confirmado. No segundo tempo, com um jogador a mais, os papeis se inverteram. O Mirassol voltou com o atacante Alesson na vaga do meia Yago Felipe, numa clara demonstração de que tomaria as iniciativas ofensivas. Tanto que passou a pressionar a saída de bola do Atlético, acuado na defesa. Se no primeiro tempo, Walter foi 'o melhor em campo', no segundo as honras ficaram com Everson, que fez grandes defesas diante do volume de jogo e das finalizações do Mirassol. Nos sete minutos de acréscimos, o Atlético atuou com nove jogadores, porque o atacante Júnior Santos se machucou e não conseguiu continuar em campo. Já na terça-feira, o Atlético-MG recebe o Juventude pela 26ª rodada, enquanto o Mirassol vai recepcionar o Red Bull Bragantino, na quarta-feira (1), em duelo paulista. FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-MG 1 X 0 MIRASSOL ATLÉTICO-MG - Everson; Lyanco, Junior Alonso e Vitor Hugo; Natanael, Alan Franco, Bernard (Iván Román), Igor Gomes (Gustavo Scarpa) e Caio Paulista (Gabriel Menino); Biel (Guilherme Arana) e Rony (Júnior Santos). Técnico: Jorge Sampaoli. MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Shaylon), Danielzinho, Yago Felipe (Alesson) e Gabriel (Guilherme Marques); Negueba (Carlos Eduardo) e Edson Carioca (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes. GOL - Vitor Hugo, aos oito minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Igor Gomes, Hulk, Everson, Guilherme Arana, Yago Felipe, Alesson, Danielzinho. CARTÃO VERMELHO - Junior Alonso. ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS). PÚBLICO - 22.864 torcedores. RENDA - R$ 885.689,88. LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). 