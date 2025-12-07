Atlético-MG goleia Vasco com dois de Dudu e garante vaga na Sul-Americana de 2026 Estadão Conteúdo 07.12.25 18h38 O Atlético-MG encerrou o Brasileirão com a sua melhor atuação do ano e goleou o Vasco por 5 a 0, neste domingo, na Arena MRV. O resultado garantiu o clube mineiro na Copa Sul-Americana de 2026 e teve como destaque o atacante Dudu, autor de dois gols. O Vasco atuou com um jogador a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Hugo Moura. Com a vitória, o Atlético-MG terminou o campeonato em 12º lugar, com 48 pontos. O Vasco ficou em 14º, com 45, e também assegurou vaga na Sul-Americana - a única exceção seria em caso de título da Copa do Brasil, que daria ao clube uma vaga na Libertadores. A equipe cruz-maltina decide o torneio na quinta-feira, às 20h, contra o Fluminense, no Maracanã. Desde o início, os titulares do Atlético dominaram o jogo contra um Vasco formado por reservas e que pouco ameaçou no ataque. Hulk carimbou o travessão logo nos primeiros minutos, e o placar foi aberto aos 18, com Junior Alonso, aproveitando rebote na área. Aos 30, Hugo Moura foi expulso após revisão do VAR por entrada forte em Dudu. Na cobrança da falta, Hulk soltou uma bomba da intermediária e ampliou para 2 a 0. Antes do intervalo, o camisa 7 ainda acertou outro travessão. O Atlético voltou acelerado no segundo tempo e precisou de apenas três minutos para marcar novamente. Dudu tabelou com Hulk, recebeu dentro da área e finalizou com categoria para fazer 3 a 0. A diferença numérica e o domínio técnico deixaram o Galo completamente confortável na partida. O quarto gol saiu aos 23 minutos. Scarpa encontrou Igor Gomes, que cruzou rasteiro na pequena área; Dudu chegou finalizando de primeira e marcou o seu segundo no jogo. Dez minutos depois, o placar virou goleada: Guilherme Arana finalizou da esquerda, a bola desviou em Hulk e, na sequência, bateu no calcanhar de Victor Luís, entrando contra o próprio patrimônio. FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-MG 5 X 0 VASCO ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia (Gabriel Menino), Vitor Hugo (Ruan), Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Igor Gomes e Bernard (Alexsander); Rony (Gustavo Scarpa), Hulk e Dudu (Cuello). Técnico: Jorge Sampaoli VASCO - Daniel Fuzato; Tchê Tchê (GB), Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Victor Luís; Matheus Carvalho, Paulinho e Hugo Mura; Matheus França (Guilherme Estrella), Vegetti (Leandrinho) e David (Puma Rodríguez). Técnico: Fernando Diniz. GOLS - Júnior Alonso, aos 18, e Hulk, aos 31 minutos do primeiro tempo. Dudu, aos três e aos 23, Victor Luis (contra), aos 29 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Não houve. CARTÃO VERMELHO - Hugo Moura (Vasco) ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR) RENDA - R$ 897.255,52 PÚBLICO - 20.622 torcedores LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Atlético-MG Vasco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho 07.12.25 9h00 FUTEBOL Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 07.12.25 8h00 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Flamengo em Belém Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta 07.01.24 7h00