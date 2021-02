Atlético-MG e Elias selam acordo na Justiça por dívida milionária

O Atlético-MG conseguiu fazer outro acordo para quitar dívidas na Justiça com um ex-atleta do clube. Após acertar com Robinho e parcelar um débito de mais de R$ 4 milhões, o Galo fechou um acordo com o volante Elias, que receberá do clube mineiro R$ 2,3 milhões divididos em 12 parcelas de R$ 191,6 mil mensais. O clube alvinegro e a defesa do jogador homologaram o acordo em em audiência no TRT-3, na terça-feira, 9 de fevereiro, Galo e Elias firmaram acordo R$ 2,3 milhões (divididas em 12 parcelas de R$ 191,6 mil), que o clube se comprometeu a quitar com o atleta.

Elias acionou o Galo na Justiça do Trabalho em maio de 2020, com o jogador tendo sentença a seu favor em primeira instância, obrigando o Atlético a pagar R$ R$ 2,9 milhões. Ao invés de recorrer, o time mineiro buscou um acordo com Elias e a dívida teve um abatimento, caindo para R$ 2,3 milhões. O Atlético-MG vai iniciar os pagamentos do acordo a partir do dia 19 de fevereiro, O valor exato das parcelas é de R$ 191.670,00 Se o Galo atrasar nos pagamentos, haverá incidência de 15% ou 20% sobre o saldo devedor total, conforme é dito no acordo.