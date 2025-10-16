Atlético-MG denuncia Kaio Jorge no STJD por aperto em mão machucada de Ivan Román: 'Covarde' Estadão Conteúdo 16.10.25 15h02 O tumultuado clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro pelo Brasileirão parece longe de terminar. Nesta quinta-feira, um dia após o empate por 1 a 1 na Arena MRV, o clube anunciou que está entrando com uma denúncia contra Kaio Jorge por apertar a mão machucada do zagueiro Ivan Roman. "Estamos entrando com uma notificação de infração no STJD em desfavor do atleta Kaio Jorge. Ciente que o Ivan tem uma fratura na mão, ele fez o que fez. O tribunal vai analisar se foi uma agressão, se foi uma conduta contrária à ética e disciplina. A gente precisa levar o caso à Justiça Desportiva", esbravejou o executivo de futebol Paulo Bracks, em pronunciamento." Kaio Jorge foi o centro das atenções no clássico mineiro ao ser expulso após simular com as mãos que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva estaria "roubando". A bronca do Cruzeiro foi pelo fato de o escanteio do gol de empate ter sido anotado de maneira equivocada - seria um tiro de meta após a bola desviar em Dudu. Durante o jogo, o artilheiro do Cruzeiro já havia desferido uma cotovelada no defensor atleticano e o clube manifestou seu total repúdio contra as atitudes do jogador em fala de Paulo Bracks. "Não estamos falando da cotovelada que ele dá no Ivan Román, que gera, na minha opinião, erradamente o cartão amarelo. Não estamos falando do gesto de roubo que originou o cartão vermelho, mas sim de uma atitude covarde e desleal que ele teve com um colega de profissão", disparou Bracks. "Um jogador que pleiteia vaga na seleção brasileira não pode ter uma atitude covarde como essa", completou sua indignação o dirigente após o "aperto maldoso" na mão machucada do zagueiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Cruzeiro Atlético-MG Kaio Jorge Ivan Román COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz celebra boa fase do Remo, mas pede cautela: “4 vitórias não nos colocam na história' O executivo de futebol do Leão Azul, Marcos Braz, comentou sobre a nova fase que o Remo vive na série B e pede foco no acesso 16.10.25 16h04 Futebol Diego Hernández é o primeiro 'camisa 33' do Remo a marcar contra o Paysandu Uruguaio marcou o gol da vitória no clássico contra o Paysandu e quebrou um tabu simbólico da camisa 33 azulina. 16.10.25 15h59 série b Com Diego Hernández de volta e Guto Ferreira pela quarta vez, Remo domina seleção da rodada Marcelo Rangel, Caio Vinicius e Diego Hernández foram os destaques do Leão na vitória por 3 a 2 sobre o Paysandu no Re-Pa 16.10.25 15h07 Futebol Ex-jogador do Paysandu, Vanderson desabafa sobre crise no time e cobra elenco: 'Não entendo isso' Ex-jogador bicolor cobrou os atletas e mandou recardo para o presidente Roger Aguileira 16.10.25 12h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43