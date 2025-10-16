Atlético-MG denuncia Kaio Jorge no STJD por aperto em mão machucada de Ivan Román: 'Covarde'

O tumultuado clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro pelo Brasileirão parece longe de terminar. Nesta quinta-feira, um dia após o empate por 1 a 1 na Arena MRV, o clube anunciou que está entrando com uma denúncia contra Kaio Jorge por apertar a mão machucada do zagueiro Ivan Roman.

"Estamos entrando com uma notificação de infração no STJD em desfavor do atleta Kaio Jorge. Ciente que o Ivan tem uma fratura na mão, ele fez o que fez. O tribunal vai analisar se foi uma agressão, se foi uma conduta contrária à ética e disciplina. A gente precisa levar o caso à Justiça Desportiva", esbravejou o executivo de futebol Paulo Bracks, em pronunciamento."

Kaio Jorge foi o centro das atenções no clássico mineiro ao ser expulso após simular com as mãos que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva estaria "roubando". A bronca do Cruzeiro foi pelo fato de o escanteio do gol de empate ter sido anotado de maneira equivocada - seria um tiro de meta após a bola desviar em Dudu.

Durante o jogo, o artilheiro do Cruzeiro já havia desferido uma cotovelada no defensor atleticano e o clube manifestou seu total repúdio contra as atitudes do jogador em fala de Paulo Bracks.

"Não estamos falando da cotovelada que ele dá no Ivan Román, que gera, na minha opinião, erradamente o cartão amarelo. Não estamos falando do gesto de roubo que originou o cartão vermelho, mas sim de uma atitude covarde e desleal que ele teve com um colega de profissão", disparou Bracks. "Um jogador que pleiteia vaga na seleção brasileira não pode ter uma atitude covarde como essa", completou sua indignação o dirigente após o "aperto maldoso" na mão machucada do zagueiro.