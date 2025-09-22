Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Atlético-MG confirma procedimento cirúrgico e Cuello só deve retornar em 2026

Estadão Conteúdo

O atacante Tomás Cuello será submetido a uma cirurgia no tornozelo esquerdo na tarde desta terça-feira e desfalcará o Atlético-MG pelo restante da temporada. Ele sofreu a lesão durante a partida com o Bolívar, em La Paz, na semana passada, que resultou em fratura da fíbula associada à ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo.

Cuello se junta ao departamento médico aos companheiros Saravia (lateral, perna direita), Patrick (meio-campista, coluna) e Caio Maia (atacante, joelho direito), aumentando a lista de desfalques do clube e obrigando o técnico Jorge Sampaoli a reavaliar alternativas para a equipe titular nas próximas semanas.

O jogador agradeceu o apoio da torcida pelas redes sociais: "Obrigado, Massa. Nós vamos conseguir." Em sua temporada, Cuello disputou 40 partidas, marcou seis gols e distribuiu seis assistências, sendo peça importante no setor ofensivo do time.

Sem Cuello, que vinha sendo titular da equipe, Jorge Sampaoli, que vive o seu pior início de trabalho na carreira, terá de apostar em alternativas como Júnior Santos, Biel ou Dudu no setor ofensivo, ou até em uma formação com Scarpa, Hulk e Rony, buscando manter a criatividade e eficiência do ataque.

O Atlético tentará garantir a classificação à semifinal da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 19h, contra o Bolívar, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O duelo de ida terminou empatado em 2 a 2, fora de casa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Atlético-MG

Cuello

Jorge Sampaoli
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Ainda dá pra sonhar?

Derrota em casa reduz chances de acesso do Remo, aponta projeção

Clube azulino deixou escapar pontos preciosos e caiu na tabela

22.09.25 11h57

Futebol

Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B

Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu

22.09.25 11h10

Mercado

Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B

Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21)

22.09.25 10h33

Futebol

Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela

Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento

22.09.25 9h38

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Mercado

Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B

Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21)

22.09.25 10h33

Futebol

Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela

Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento

22.09.25 9h38

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira

22.09.25 7h00

Futebol

Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B

Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu

22.09.25 11h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda