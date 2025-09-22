Atlético-MG confirma procedimento cirúrgico e Cuello só deve retornar em 2026 Estadão Conteúdo 22.09.25 15h18 O atacante Tomás Cuello será submetido a uma cirurgia no tornozelo esquerdo na tarde desta terça-feira e desfalcará o Atlético-MG pelo restante da temporada. Ele sofreu a lesão durante a partida com o Bolívar, em La Paz, na semana passada, que resultou em fratura da fíbula associada à ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo. Cuello se junta ao departamento médico aos companheiros Saravia (lateral, perna direita), Patrick (meio-campista, coluna) e Caio Maia (atacante, joelho direito), aumentando a lista de desfalques do clube e obrigando o técnico Jorge Sampaoli a reavaliar alternativas para a equipe titular nas próximas semanas. O jogador agradeceu o apoio da torcida pelas redes sociais: "Obrigado, Massa. Nós vamos conseguir." Em sua temporada, Cuello disputou 40 partidas, marcou seis gols e distribuiu seis assistências, sendo peça importante no setor ofensivo do time. Sem Cuello, que vinha sendo titular da equipe, Jorge Sampaoli, que vive o seu pior início de trabalho na carreira, terá de apostar em alternativas como Júnior Santos, Biel ou Dudu no setor ofensivo, ou até em uma formação com Scarpa, Hulk e Rony, buscando manter a criatividade e eficiência do ataque. O Atlético tentará garantir a classificação à semifinal da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 19h, contra o Bolívar, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O duelo de ida terminou empatado em 2 a 2, fora de casa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Atlético-MG Cuello Jorge Sampaoli COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ainda dá pra sonhar? Derrota em casa reduz chances de acesso do Remo, aponta projeção Clube azulino deixou escapar pontos preciosos e caiu na tabela 22.09.25 11h57 Futebol Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu 22.09.25 11h10 Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 Futebol Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento 22.09.25 9h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 Futebol Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento 22.09.25 9h38 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 22.09.25 7h00 Futebol Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu 22.09.25 11h10