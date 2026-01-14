Atlético-MG busca empate com o North, mas permanece sem ganhar no Mineiro Estadão Conteúdo 14.01.26 22h08 Ainda com uma formação alternativa, o Atlético-MG continua sem vencer neste início de Campeonato Mineiro no qual busca o heptacampeonato. Em duelo válido pela segunda rodada da primeira fase, saiu atrás no placar, mas conseguiu ficar no empate com o North, por 1 a 1, na Arena Credinor, em Montes Claros (MG). Gustavo Ermel abriu o placar para os donos da casa e Rony deixou tudo igual. O time da casa ainda teve um gol anulado nos acréscimos. Com o resultado, o Atlético-MG foi aos dois pontos e aparece na terceira colocação do Grupo A. Já o North, que tem a mesma pontuação, lidera o Grupo C. O líder de cada chave e os dois segundos melhores colocados avançam ao mata-mata do estadual. Jogando em casa, o North começou tomando as ações ofensivas do duelo. Tanto que a primeira chance de perigo do Atlético-MG foi acontecer apenas aos 23 minutos, quando Rony chutou de fora da área, mas mandou por cima do gol. Nos minutos finais, o Atlético-MG - seguiu vendo o adversário melhor na partida -, acabou saindo atrás no placar. Aos 46 minutos, Gustavo Ermel soltou uma pancada de fora da área e venceu o goleiro Gabriel Delfim, que nada pode fazer. Na volta do intervalo, tudo mudou e o Atlético-MG foi para cima em busca do empate. Depois de algumas tentativas, chegou ao objetivo aos 27 minutos. Cuello foi até a linha de fundo e cruzou para Kauã Pascini, que tentou chutar de primeira, mas não pegou bem na bola e a batida se tornou um passe para Rony, que tentou das vezes para vencer o goleiro Yago. Nos minutos finais, as duas equipes foram para o tudo ou nada. E, o North chegou a balançar às redes nos acréscimos. Aos 48, Gabriel Santiago aproveitou o bate rebate na área e conseguiu marcar. Mas, após análise do VAR, o árbitro assinalou impedimento e invalidou o gol. Os dois times voltam a campo já neste fim de semana para a disputa da terceira rodada do Mineiro. No sábado (17), o North recebe o Betim, na Arena Credinor, em Montes Claros, às 16h. Já no domingo (18), o Atlético-MG encara o Tombense, na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 18h. FICHA TÉCNICA NORTH 1 X 1 ATLÉTICO-MG NORTH - Yago; Lucas Mota, Léo Gobo, Bruno Bispo e Rennan Siqueira; Evanderson, Camacho (Gabriel Rossetto) e Clayton (Gabriel Santiago); Gustavo Ermel (Wellisson), Tiago Marques e Serginho (Yuri Merlim). Técnico: Kleberson. ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Vitor Hugo, Junior Alonso, Vitão (Índio) e Natanael; Alan Franco, Mateus Iseppe (Cauã Soares), Kauã Pascini (Cadu) e Reiner (Luís Gustavo); Rony (Cissé) e Cuello. Técnico: Jorge Sampaioli. GOLS - Gustavo Ermel, aos 46 minutos, do primeiro tempo; Rony, aos 27 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Evanderson e Renan Siqueira (North); Alan Franco, Cissé, Rony e Vitão (Atlético-MG). CARTÃO VERMELHO - Índio (Atlético-MG). ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis. LOCAL - Arena Credinor, em Montes Claros (MG). 