Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Atlético-MG anuncia saída de Cuca após maus resultados e revés para Cruzeiro na Copa do Brasil

Estadão Conteúdo

O Atlético-MG divulgou nesta sexta-feira o fim da passagem de Cuca à frente do elenco profissional. Em suas redes sociais, o clube mineiro informou ainda que, além do treinador, Cuquinha, irmão do comandante, e também auxiliar técnico, deixa a função. A decisão foi tomada após uma reunião com Paulo Bracks, CEO, e Vitor Bagy, diretor de futebol.

A derrota para o Cruzeiro no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil contribuiu para que o técnico fosse demitido. Ele já vinha tendo o trabalho questionado e a sua saída era dada como praticamente certa nos bastidores.

Por meio de nota, Cuca disse entender sua saída e fez um agradecimento geral pelo apoio recebido nesta sua recente passagem. O treinador obteve um aproveitamento de 56% à frente da equipe nos 47 jogos que dirigiu: 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas.

"Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta. Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o staff. Obrigado ao Carlos Alberto (Isidoro, supervisor de futebol), Pedro (Moreira, gerente de futebol), Victor e Bracks. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança", disse o técnico.

Cuca conquistou o Campeonato Mineiro deste ano. No comunicado, ele mandou uma mensagem para os torcedores lamentando a fase atual da equipe. "Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família. Muito obrigado a todos!", completou.

O clube fez um agradecimento protocolar a Cuca e desejou boa recuperação a ele que, nesta quinta-feira, realizou um procedimento cirúrgico no ombro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Atlético-MG

Cuca

demissão
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Despedida

Vitória confirma retorno de Camutanga e jogador se despede do Remo: 'Estarei na torcida pelo acesso'

Jogador deixou o Leão Azul nesta semana para retornar ao Leão Barra, que disputa a Série A do Brasileirão

29.08.25 11h41

Pressão

Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta

Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português

29.08.25 10h19

Futebol

Após vitória do Criciúma-SC sobre o Remo, Nicolas, ex-Paysandu, provoca: 'Quem manda é o Tigre'

Time catarinense venceu o Leão Azul por 1 a 0, na noite da última quinta-feira (28), no Mangueirão

29.08.25 9h02

SÉRIE D

Série D 2026 terá aumento no número de participantes, afirma jornalista

Competição passará a ter 96 clubes e pode abrir espaço para mais um time do Pará em 2026

28.08.25 18h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

REVOLTA

Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos

Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido

29.08.25 0h06

PÓS-JOGO

António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem'

O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas

29.08.25 0h46

DEU MOLE

Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão

No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo

28.08.25 23h40

Pressão

Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta

Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português

29.08.25 10h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda