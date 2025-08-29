Atlético-MG anuncia saída de Cuca após maus resultados e revés para Cruzeiro na Copa do Brasil Estadão Conteúdo 29.08.25 11h48 O Atlético-MG divulgou nesta sexta-feira o fim da passagem de Cuca à frente do elenco profissional. Em suas redes sociais, o clube mineiro informou ainda que, além do treinador, Cuquinha, irmão do comandante, e também auxiliar técnico, deixa a função. A decisão foi tomada após uma reunião com Paulo Bracks, CEO, e Vitor Bagy, diretor de futebol. A derrota para o Cruzeiro no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil contribuiu para que o técnico fosse demitido. Ele já vinha tendo o trabalho questionado e a sua saída era dada como praticamente certa nos bastidores. Por meio de nota, Cuca disse entender sua saída e fez um agradecimento geral pelo apoio recebido nesta sua recente passagem. O treinador obteve um aproveitamento de 56% à frente da equipe nos 47 jogos que dirigiu: 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. "Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta. Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o staff. Obrigado ao Carlos Alberto (Isidoro, supervisor de futebol), Pedro (Moreira, gerente de futebol), Victor e Bracks. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança", disse o técnico. Cuca conquistou o Campeonato Mineiro deste ano. No comunicado, ele mandou uma mensagem para os torcedores lamentando a fase atual da equipe. "Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família. Muito obrigado a todos!", completou. O clube fez um agradecimento protocolar a Cuca e desejou boa recuperação a ele que, nesta quinta-feira, realizou um procedimento cirúrgico no ombro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Atlético-MG Cuca demissão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Despedida Vitória confirma retorno de Camutanga e jogador se despede do Remo: 'Estarei na torcida pelo acesso' Jogador deixou o Leão Azul nesta semana para retornar ao Leão Barra, que disputa a Série A do Brasileirão 29.08.25 11h41 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 Futebol Após vitória do Criciúma-SC sobre o Remo, Nicolas, ex-Paysandu, provoca: 'Quem manda é o Tigre' Time catarinense venceu o Leão Azul por 1 a 0, na noite da última quinta-feira (28), no Mangueirão 29.08.25 9h02 SÉRIE D Série D 2026 terá aumento no número de participantes, afirma jornalista Competição passará a ter 96 clubes e pode abrir espaço para mais um time do Pará em 2026 28.08.25 18h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06 PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 DEU MOLE Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo 28.08.25 23h40 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19