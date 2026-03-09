Atlético-MG anuncia 'medidas internas' após briga no clássico: 'Não corroboramos com violência' Estadão Conteúdo 09.03.26 14h33 A lamentável pancadaria entre atleticanos e cruzeirenses já nos acréscimos da decisão co Campeonato Mineiro, domingo, no Mineirão, não foi bem aceita pelos dirigentes do Atlético-MG, que informaram nesta segunda-feira "medidas internas" para evitar que o lamentável episódio se repita. Sem revelar se algum jogador será punido financeiramente, o que deve acontecer, o clube alvinegro garante que sempre prega pelo "fair play" e vai cobrar mais respeito e espírito esportivo de seus atletas. O jogo estava 1 a 0 para o Cruzeiro e, no último lance no Mineirão, após dividida entre Christian e Everson, o goleiro resolveu tirar satisfação com o meia e se ajoelhou sobre o rival, desencadeando uma pancadaria geral. "O Clube Atlético Mineiro e seus atletas não corroboram com qualquer forma de violência no futebol. O clube reafirma seu compromisso com o respeito, com o fair play e com os valores que devem nortear o esporte. Internamente, daremos as tratativas necessárias para que situações como essa não se repitam", afirmou o clube, em nota, nesta segunda-feira. Everson foi atacado por muitos cruzeirenses após seu ataque de fúria e muitos companheiros saíram para defendê-lo com enorme violência, casos dos zagueiros Júnior Alonso e Lyanco, flagrados desferindo socos e voadoras e também sofrendo o revide dos cruzeirenses, além do atacante Hulk, que bateu e apanhou. O árbitro paulista Matheus Vinícius Candançan expulsou 23 atletas no clássico, sendo 11 do Atlético-MG: Everson, seu reserva Gabriel Delfim, os laterais Preciado e Renan Lodi, os zagueiros Lyanco, Ruan Tressoldi e Junior Alonso, o volante Alan Franco e os atacantes Alan Minda, Cassierra e Hulk. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Mineiro Atlético-MG pancadaria medidas internas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos' Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube 09.03.26 14h41 futebol Re-Pa da final do Parazão leva mais de 46 mil torcedores ao Mangueirão Paysandu superou o Remo e também teve o maior público no clássico 09.03.26 13h49 FUTEBOL Parazão termina sem paralisações pela primeira vez em sete edições; relembre histórico Campeonato foi ameaçado, mas terminou sem suspensões e seguiu corretamente o calendário 09.03.26 12h32 lamentável FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave' Federação responsabilizou o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, o Hadbala, pelo início da briga 09.03.26 11h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES lamentável FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave' Federação responsabilizou o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, o Hadbala, pelo início da briga 09.03.26 11h34 confusão Jogadores e membros do Remo e do Paysandu brigam após a final do Parazão Atletas azulinos e bicolores discutiram após o final do jogo na zona mista do Mangueirão 09.03.26 10h54 futebol Ítalo comemora título do Paysandu e provoca o Remo: 'Não sei qual será a desculpa' Artilheiro bicolor exaltou a equipe após a confirmação da conquista do Parazão no último domingo (8) 09.03.26 10h13 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20