Atlético-GO e Athletic-MG empatam sem gols no encerramento da 18ª rodada da Série B

No duelo que encerrou a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a rede não balançou. Na noite deste sábado, Atlético-GO e Athletic-MG se enfrentaram no Antônio Accioly, e em um jogo dominado pelo time da casa, que não teve objetividade, as equipes ficaram no 0 a 0.

Com o resultado, o Atlético-GO perdeu a chance de seguir perto do pelotão de cima da tabela e estacionou em 25 pontos, cinco atrás do Novorizontino, primeiro time no G6, e ficou em 10° lugar. Do outro lado, agora com 24, o time mineiro termina a rodada na 12ª colocação.

Em ritmo acelerado, a Série B segue já nesta semana, quando será encerrado o primeiro turno. As equipes voltam a campo para a 19ª rodada na quinta-feira, quando a partir das 19h30 o Athletic-MG recebe o São Bernardo, na Arena Sicredi, pouco antes do duelo entre Cuiabá e Atlético-GO, às 20h30, na Arena Pantanal.

A primeira etapa foi de um só time em Goiânia. Com uma verdadeira blitz no setor ofensivo, o Atlético-GO dominou as ações ofensivas, mas não conseguiu transformar as chances em gols. Aos 10, o time da casa criou a primeira boa chance com Guilherme Marques, que mandou rente à trave.

Aos 29, foi a vez de Léo Jacó aproveitar cruzamento de Geovany Soares e parar em grande defesa de Luan Polli. Aos 34, o time goiano até chegou a balançar as redes em escanteio, mas Edina anulou o lance por não ter permitido a cobrança. A última grande chance do primeiro tempo foi de Dixon, que quase marcou para o Athletic-MG, mas parou em Paulo Vítor.

Na volta para a segunda etapa, o time mineiro tentou reagir, mas quase foi castigado novamente aos 11, quando Marrony avançou pelo meio, e de fora da área, acertou a forquilha. Do outro lado, aos 14, Kauan Rodrigues tentou para o Athletic, mas mandou rente à trave.

Desde então, o jogo caiu em rendimento, com muita disputa no setor de meio-campo. Mesmo pressionando, o Atlético-GO não conseguiu encontrar a mesma objetividade e pouco levou perigo ao gol adversário, assim como o time mineiro, que segurou o empate até o apito final.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 0 ATHLETIC-MG

ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Ewerthon, Adriano Martins, Júnior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Klebert (Cristiano), Guilherme Marques (Gabriel Paé) e Geovany Soares (Bruno José); Marrony (Gustavo Daniel) e Léo Jacó (Léo Tocantins). Técnico: Roger Silva.

ATHLETIC-MG - Luan Polli; Zeca (Douglas Pelé), Belezi, Jhonatan Silva e Enzo; Diogo Batista (Luiz Fernando), João Miguel e Jota (Gian Cabezas); Max (Bruninho), Kauan Rodrigues e Dixon Vera (Pedro Oliveira). Técnico: Alex Souza.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Lopes, João Miguel, Zeca, Leandro Vilela, Luiz Fernando e Léo Tocantins.

RENDA - R$ 33.745,00.

PÚBLICO - 2.776 torcedores.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).