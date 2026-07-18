Remo é derrotado pelo Ituano em último teste antes da retomada da Série A

O Clube do Remo foi derrotado pelo Ituano por 3 a 1 na manhã deste sábado (18), em jogo-treino realizado no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). A atividade, última da equipe antes da retomada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi dividida em quatro tempos de 25 minutos e serviu para que as duas comissões técnicas fizessem testes e observações em seus elencos.

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O Leão saiu na frente aos 19 minutos do primeiro tempo, com Alef Manga. Ainda antes do fim da etapa inicial, Xavier empatou para o Ituano. Na sequência da movimentação, Léo Passos virou o placar para a equipe paulista. O terceiro período terminou sem gols, já com diversas alterações promovidas pelos treinadores. No último tempo, Gabriel Razera marcou e fechou o placar em 3 a 1.

Apesar da derrota, o técnico Léo Condé tratou o resultado como secundário e ressaltou que o principal objetivo era dar ritmo de jogo ao elenco e ampliar as observações antes da volta da competição.

"Apesar do resultado, foi uma boa movimentação, dentro daquilo que a gente planejava. Precisávamos enfrentar uma equipe que vem com ritmo de jogo, rodar o elenco e fazer mais algumas observações, até porque a competição está para se iniciar."

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O treinador também avaliou que o gramado do Novelli Júnior dificultou o desempenho das equipes, mas considerou que o amistoso reproduziu características que o Remo encontrará no retorno da Série A. "O campo estava muito irregular, mas conseguimos criar algo parecido com o que vamos ter daqui a cinco dias, quando voltarmos a competir."

Durante a pausa do Campeonato Brasileiro, o Remo realizou dois jogos-treino. No primeiro, venceu a Tuna Luso por 6 a 1, em Belém. Agora, encerra o período de preparação em São Paulo, onde seguirá treinando até o retorno da competição.

Confiante na evolução da equipe, Condé acredita que os últimos dias de trabalho serão suficientes para deixar o grupo pronto para o próximo compromisso. "Acredito que, com mais esses quatro dias de treinamento, vamos chegar em boas condições nesse retorno do Campeonato Brasileiro."

O Remo volta a campo na próxima quarta-feira (23), quando enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da Série A. A equipe paraense ocupa a 18ª colocação, com 18 pontos, dentro da zona de rebaixamento.