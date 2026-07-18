Remo é derrotado pelo Ituano em último teste antes da retomada da Série A Leão perde em jogo-treino disputado em quatro tempos, no interior paulista; Léo Condé destaca observações no elenco e vê equipe pronta para encarar o Corinthians O Liberal 18.07.26 16h01 O Leão Azul sucumbiu diante do time da Série C do Campeonato Brasileiro. (Luís Carlos / Ascom Remo) O Clube do Remo foi derrotado pelo Ituano por 3 a 1 na manhã deste sábado (18), em jogo-treino realizado no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). A atividade, última da equipe antes da retomada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi dividida em quatro tempos de 25 minutos e serviu para que as duas comissões técnicas fizessem testes e observações em seus elencos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Leão saiu na frente aos 19 minutos do primeiro tempo, com Alef Manga. Ainda antes do fim da etapa inicial, Xavier empatou para o Ituano. Na sequência da movimentação, Léo Passos virou o placar para a equipe paulista. O terceiro período terminou sem gols, já com diversas alterações promovidas pelos treinadores. No último tempo, Gabriel Razera marcou e fechou o placar em 3 a 1. Apesar da derrota, o técnico Léo Condé tratou o resultado como secundário e ressaltou que o principal objetivo era dar ritmo de jogo ao elenco e ampliar as observações antes da volta da competição. "Apesar do resultado, foi uma boa movimentação, dentro daquilo que a gente planejava. Precisávamos enfrentar uma equipe que vem com ritmo de jogo, rodar o elenco e fazer mais algumas observações, até porque a competição está para se iniciar." VEJA MAIS Marllon aposta em recomeço do Remo e vê amistoso como necessário antes de enfrentar o Corinthians Zagueiro destaca evolução física e tática durante a intertemporada e projeta um segundo turno de recuperação na Série A Corinthians pode ganhar reforços, mas ainda terá baixa importante contra o Remo Hugo, Vitinho e Gustavo Henrique avançam na recuperação e podem ampliar opções de Fernando Diniz; Rodrigo Garro cumpre suspensão na Neo Química Arena Zagueiro do Remo reencontra o Corinthians em duelo pelo Brasileirão Marllon teve três passagens pelo Corinthians; última foi em 2020 O treinador também avaliou que o gramado do Novelli Júnior dificultou o desempenho das equipes, mas considerou que o amistoso reproduziu características que o Remo encontrará no retorno da Série A. "O campo estava muito irregular, mas conseguimos criar algo parecido com o que vamos ter daqui a cinco dias, quando voltarmos a competir." Durante a pausa do Campeonato Brasileiro, o Remo realizou dois jogos-treino. No primeiro, venceu a Tuna Luso por 6 a 1, em Belém. Agora, encerra o período de preparação em São Paulo, onde seguirá treinando até o retorno da competição. Confiante na evolução da equipe, Condé acredita que os últimos dias de trabalho serão suficientes para deixar o grupo pronto para o próximo compromisso. "Acredito que, com mais esses quatro dias de treinamento, vamos chegar em boas condições nesse retorno do Campeonato Brasileiro." O Remo volta a campo na próxima quarta-feira (23), quando enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da Série A. A equipe paraense ocupa a 18ª colocação, com 18 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 ituano x remo amistoso remo e ituano jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . 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