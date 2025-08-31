Atlético-GO bate Amazonas em Goiânia e se afasta da zona de rebaixamento na Série B Estadão Conteúdo 31.08.25 18h57 O Atlético-GO conquistou uma vitória importante na tarde deste domingo, quando superou o Amazonas por 2 a 0 e se afastou da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio Antônio Accioly, pela 24ª rodada. Com o resultado, o time goiano foi a 31 pontos e saltou para a 13ª colocação, abrindo sete de vantagem para o próprio Amazonas, primeiro time dentro da zona da degola. Além disso, quebrou uma sequência de dois jogos sem vitória na competição nacional. O duelo direto em Goiânia começou com muito estudo entre os adversários, mas sem grandes chances. A primeira boa oportunidade surgiu apenas aos 20, quando Ronald arriscou de longe e mandou perto do gol do Amazonas. O Atlético chegou mais uma vez aos 33, quando em cobrança de falta, Guilherme Romão mandou de letra e João Lopes fez a defesa. O time goiano, entretanto, seguiu em cima e em erro de saída do Amazonas, a bola sobrou para Luizão, cara a cara com o goleiro, mandar para o fundo do gol. Após cinco minutos de análise do VAR, o gol foi confirmado e o time da casa foi em vantagem para o intervalo. Na volta para o segundo tempo, o Amazonas fez substituições e até ameaçou uma reação, mas viu a estratégia ir por água abaixo aos 10, quando Robert Santos recebeu na entrada da área, deu um elástico para tirar da marcação e mandou uma bomba no canto, ampliando o marcador para o Atlético. Sem reação, o Amazonas não conseguiu responder da mesma forma e ainda viu o time da casa passar a se lançar mais ao ataque. Entretanto, sem grandes chances, o jogo foi encerrado em 2 a 0 para o Atlético-GO. Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a 25ª rodada da Série B. Na sexta-feira (05), o Amazonas volta ao Carlos Zamith para encarar o Remo, a partir das 17h. Já o Atlético-GO volta a campo apenas na próxima terça-feira, quando às 19h30 visita o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. FICHA TÉCNICA: ATLÉTICO-GO 2 X 0 AMAZONAS ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Dudu (Pedro Henrique), Adriano Martins, Wallace (Kauan) e Guilherme Romão; Luizão, Ronald, Radsley (Kelvin) e Robert Santos (Ham); Lelê e Jean Dias (Yuri). Técnico: Rafael Lacerda. AMAZONAS - João Lopes; Alvariño, Léo Coelho, Diego Borges e Fabiano; Larry Vásquez, Guilherme Xavier (Luan Silva) e Diego Torres (Victor Hugo); Kevin Ramírez (William Barbio), Dener (Rafael Tavares) e Henrique Almeida (Gabriel Novaes). Técnico: Márcio Zanardi. GOLS - Luizão, aos 44 minutos do primeiro tempo. Robert Santos, aos 10 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Radsley, Wallace e Luizão (Atlético-GO); Diego Torres e Rafael Tavares (Amazonas). ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC). RENDA - R$ 23.165,00. PÚBLICO - 3.119 presentes. LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). 