Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Atlético de Madrid provoca Lamine Yamal após eliminar o Barcelona na Champions League

Estadão Conteúdo

O Atlético de Madrid utilizou as redes sociais para alfinetar o jovem Lamine Yamal após eliminar o Barcelona na Champions League. A provocação veio na esteira de uma declaração do atacante antes do confronto decisivo disputado no Metropolitano.

Na véspera do duelo, Yamal havia demonstrado confiança ao comentar sobre o estilo de jogo do adversário. O atacante chegou a pedir, em tom descontraído, que o técnico Diego Simeone o deixasse em situações de um contra um com os defensores do time madrilenho.

"Espero que o Cholo (Simeone) me faça um favor e me coloque em uma luta mano a mano", disse o camisa 10 do Barça na coletiva antes da partida.

Depois da vitória por 2 a 1 no Metropolitano e da consequente vaga nas semifinais, o Atlético respondeu de forma irônica. Em publicação no Instagram, o clube compartilhou uma montagem com Griezmann, Julián Álvarez, Lookman e Sorloth usando óculos semelhantes aos que Yamal havia aparecido anteriormente.

Dentro de campo, o Atlético confirmou a classificação mesmo com dificuldades. Após vencer o primeiro jogo, a equipe viu o Barcelona abrir vantagem no placar, mas conseguiu reagir e administrar o resultado para avançar.

O duelo ainda teve momentos decisivos, como um gol anulado dos catalães e a expulsão de Eric Garcia, fatores que impactaram diretamente o andamento da partida e favoreceram o time comandado por Simeone.

Com a vaga garantida, o Atlético de Madrid agora aguarda o classificado entre Arsenal e Sporting na semifinal da Champions League.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Champions

Atlético de Madrid

Lamine Yamal
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

mais esportes

Com homenagem à imprensa paraense, Nocaute na Violência 2026 é lançado em Belém

Projeto chega ao 14º ano, reforça o esporte como ferramenta de inclusão social e destaca a importância do jornalismo

15.04.26 12h22

Futebol

Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá

Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal

15.04.26 8h00

FUTEBOL

Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação

Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional

14.04.26 17h35

FUTEBOL

Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais

Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo

14.04.26 16h17

MAIS LIDAS EM ESPORTES

É HOJE!

Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte

Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2

15.04.26 8h01

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

15.04.26 7h00

Futebol

Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá

Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal

15.04.26 8h00

BRIGA JUDICIAL

Justiça determina que Paysandu pague valores para Bruno Veiga

. A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos. Clube pode recorrer.

14.04.26 19h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda