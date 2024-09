Atletas do futebol americano que morreram em acidente serão velados no Couto Pereira

Os três atletas que morreram em um acidente de ônibus no sábado (21/9) serão velados na noite deste domingo no estádio Couto Pereira, do Coritiba. Eles jogavam pelo Coritiba Crocodiles e estavam na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro, quando houve o tombamento do veículo. O time de futebol americano enfrentaria o Flamengo Imperadores.

Lucas Padilha, de 38 anos, e Daniel Antônio dos Santos, 44, terão suas cerimônias no Couto Pereira, na capital paranaense, a partir das 20h. O velório de Lucas de Castro Rodrigues Barros, de 20 anos, será realizada no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, a partir das 21h.

O clube divulgou as informações nas redes sociais. "A dor do luto não tem uma hora para acabar, mas é possível confortar o coração com as boas lembranças que ficaram", escreveu.

Conforme a CCR, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu em um dos trechos mais sinuosos da Dutra e interditou a faixa da direita do trecho, gerando 8 km de congestionamento no sábado.

Além das três mortes, ao menos outros oito passageiros ficaram feridos, cinco deles moderadamente e três tiveram ferimentos leves. Eles foram encaminhados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu e ao Hospital São João Batista para tratamento.

"É com profunda tristeza e consternação que confirmamos a notícia do trágico acidente envolvendo o ônibus que transportava nossa equipe a caminho do Rio de Janeiro", escreveu o perfil oficial do Coritiba Crocodiles no Instagram, especificando mais sobre o ocorrido. "No ônibus, foram confirmadas três mortes. Estamos acompanhando de perto a situação e dando o suporte necessário às pessoas feridas e suas famílias", informou o clube

Tanto a Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) quanto o Flamengo Imperadores também se manifestaram a respeito do acidente. A entidade pediu respeito e cuidado com quaisquer informações divulgadas durante a investigação do fato. Já o clube carioca decretou luto oficial de três dias em homenagem aos companheiros de esporte.