Athletico-PR x Corinthians terá apenas mulheres, crianças, idosos e deficientes na torcida Estadão Conteúdo 10.02.26 16h08 A confusão, com briga generalizada entre seus torcedores no clássico diante do Coritiba, pela Série B de 2025, rendeu uma punição diferenciada ao Athletico-PR no STJD. O clube paranaense vai ser obrigado a receber o Corinthians, pelo Brasileirão, no dia 19, apenas com mulheres, crianças, idosos e deficientes nas arquibancadas da Ligga Arena. O clube havia entrado com um recurso, mas o pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve a condenação, apenas transformando a perda de mando em ação social. Como o jogo com os corintianos acabou adiado por causa da final da Supercopa Rei, o clube aguardava a confirmação da CBF sobre diante de qual rival cumpriria a punição - recebe o Santos nesta quinta-feira - e a entidade manteve contra o Corinthians. A punição também vale para o setor visitante. "A partida diante do Corinthians, marcada para 19/02, na Arena da Baixada, contará com a presença exclusiva de mulheres, crianças (12 anos a serem completados até a data da partida), idosos (60 anos ou mais) e pessoas com deficiência", informou o clube nesta terça-feira, após notificação da CBF. "As condições especiais de acesso foram determinadas pelo STJD, que puniu o clube por uma briga entre torcedores athleticanos no clássico diante do Coritiba, no Couto Pereira, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O clube já havia recebido punição semelhante antes e resolveu mexer nos preços dos ingressos para ter muitos torcedores no duelo adiado da segunda rodada por causa da participação do rival paulista na decisão da Supercopa Rei diante do Flamengo. "Excepcionalmente nesta partida, os valores das entradas não seguirão a precificação definida no início da temporada. Os ingressos custarão R$ 75 (meia-entrada) e R$ 150 (inteira), nos setores Red, Fan, Gold e Visitante. Os torcedores que vierem ao jogo com a camisa do Furacão terão direito à meia-entrada", anunciou o Athletico. "Os Sócios que se enquadram nos grupos que possuem acesso ao jogo deverão confirmar normalmente a presença, via check-in, nos prazos informados pelo clube. Mais informações sobre a partida, como os dias e os horários da venda de ingressos, serão divulgadas nos próximos dias nos canais oficiais."