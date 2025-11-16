Ataque deslancha sem Cristiano Ronaldo, Portugal faz 9 na Armênia e garante vaga na Copa Os meias Bruno Fernandes e João Neves foram os artilheiros da equipe, com três gols cada um Estadão Conteúdo 16.11.25 13h23 A Seleção de Portugal venceu e confirmou vaga na Copa do Mundo de 2026 (Reprodução / Federação Portuguesa de Futebol) Mesmo sem seu principal jogador, Cristiano Ronaldo, expulso na derrota para a Irlanda, Portugal não encontrou dificuldades para derrotar a Armênia por 9 a 1, neste domingo, e assegurar a classificação para a Copa do Mundo de 2026 na última rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias. Os meias Bruno Fernandes e João Neves foram os artilheiros da equipe, com três gols cada um. O resultado levou a equipe comandada por Roberto Martínez aos 13 pontos em seis partidas, na liderança da chave, à frente da Irlanda, que derrotou a Hungria por 3 a 2, em virada dramática na Puskás Arena, em Budapeste, neste domingo, e ficou com a vaga na repescagem, com 10 pontos. Hungria (8) e Armênia (3) estão fora do Mundial. O próximo desafio dos portugueses é evitar uma suspensão maior para Cristiano Ronaldo em apelação no Comitê Disciplinar da Fifa, pela cotovelada desferida no zagueiro irlandês Dara O'Shea na rodada passada das Eliminatórias. Principal artilheiro da seleção, com 143 gols em 226 partidas, o atacante de 40 anos poderá ficar fora das duas primeiras partidas do Mundial se pegar o mínimo de três jogos de gancho por má conduta. Depois do péssimo futebol apresentado diante dos irlandeses, em Dublin, Portugal não sentiu a falta de seu astro e teve um início arrasador contra os limitados armênios, lanterna do grupo - o placar no estádio do Dragão, no Porto, já apontava 5 a 1 para os anfitriões após os primeiros 45 minutos. O camisa 7 deve ter ficado frustrado pela ausência em um confronto que provavelmente o aproximaria do sonhado milésimo gol, contra uma defesa frágil, que marcava mal, dava espaços e falhava na saída de bola. Dono das bolas paradas na seleção, Cristiano foi dispensado e não esteve sequer no banco para ver de perto os gols de falta de João Neves e os dois de pênalti marcados por Bruno Fernandes. Seu substituto, Gonçalo Ramos, também deixou sua marca após Renato Veiga, de cabeça, inaugurar o placar. Talvez inspirada pela força do Pantera Negra Eusébio, homenageado no belo uniforme preto utilizado na partida, a seleção portuguesa manteve a intensidade na etapa final. A equipe da casa acertou o travessão, viu o goleiro salvar Avagyan salvar um gol olímpico e perdeu várias oportunidades claras, mas completou a goleada - até o jovem Francisco Conceição balançou a rede - para garantir presença na Copa com a confiança em alta. Esta foi a segunda maior goleada da história de Portugal. Curiosamente, Cristiano Ronaldo também esteve ausente no 9 a 0 sobre Luxemburgo em 2023. IRLANDA VIRA NOS ACRÉSCIMOS E VAI À REPESCAGEM Se Portugal precisou de apenas 45 minutos para carimbar seu passaporte para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, a classificação da Irlanda foi dramática. Os visitantes contaram com três gols de Parrott, o último aos 50 minutos do segundo tempo, para virar o jogo sobre a Hungria por 3 a 2, em Budapeste, e continuar sonhando com um lugar em uma Copa do Mundo, para a qual não se classifica desde 2002. Precisando de um empate diante de sua torcida, em Budapeste, a Hungria vencia por 2 a 1 até os 43 minutos do segundo tempo, gols de Lukács e Varga. Parrott, que já havia anotado de pênalti, fez mais dois nos minutos finais, quando a equipe verde e branca partiu para a pressão total, e levou os visitantes à repescagem das Eliminatórias. Vice-campeã mundial em 1938 e 1954, a Hungria não vai a uma Copa desde 1986. 