Atacante do Sevilla faz críticas a Sampaoli: ‘Pior treinador que tive’

Suso, atacante do Sevilla, criticou Jorge Sampaoli, atual técnico do Flamengo, com quem trabalhou no clube espanhol durante a temporada passada. Sem conseguir muitas oportunidades sob o comando do argentino, o atleta afirmou que Sampaoli foi seu “pior treinador”.

“O melhor, Luis Enrique. Trabalhei com ele na seleção e me pareceu o melhor que tive. O pior? Sampaoli”, disse ele. Suso foi titular em apenas 10 partidas supervisionadas pelo técnico.

Em entrevista ao canal ‘Pelotazo’, Suso também comentou a respeito de uma conversa que teve com o diretor do Sevilla, Monchi, sobre seu futuro no time, em que teria declarado que ficaria mais tempo no clube do que o técnico, demitido meses depois.

“Falei com Monchi, e ele me disse: 'Suso, o que vamos fazer? Você acaba de sair da lesão no tornozelo'. O mais fácil era dizer 'Vou sair, tentar ter mais ritmo em outros times, somar mais jogos'. Mas em vez disso eu disse: 'Vou durar mais que o Sampaoli e vou acabar jogando', contou.

Saída de Sampaoli

O argentino foi demitido do Sevilla em março deste ano, após seis meses de um trabalho que não agradou o clube e, muito menos, os torcedores. Fora isso, Sampaoli não alcançou a classificação para a Champions e deixou o clube em 14° lugar na La Liga, o que pesou para a diretoria.

No Flamengo, o técnico também recebeu críticas por desclassificar o rubro-negro nas oitavas de final da Copa Libertadores. Jorge Sampaoli ainda tem chances de conquistar o primeiro título no clube carioca, que está na final da Copa do Brasil, contra o São Paulo.

