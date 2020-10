Atacante do Inter se torna maior goleadora no Brasileiro Feminino

Na noite da última quarta-feira (14), o time feminino do Inter disputou a rodada final da primeira fase do Brasileiro Feminino A1. O duelo em Brasília, contra o Minas Icesp, terminou em 4 a 1 para as Gurias Coloradas.

A noite foi ainda mais especial para a atacante Byanca Brasil, que balançou as redes duas vezes. Com isso, a avançada chegou ao número total de 47 gols na história do Brasileiro Feminino desde 2013. A marca representa, assim, que a jogadora alcançou o topo da lista de goleadoras da competição.

Até o início da rodada de ontem, a artilheira total era Millene, com 46 gols, que hoje atua na China. Na briga também estão Gabi Nunes e Ketlen, de Corinthians e Santos, respectivamente. Elas estão atuando na competição e não estão distantes da marca.

Feliz com o feito, Byanca falou às redes sociais da equipe gaúcha após o jogo não escondendo que bater essa marca era algo proejatado há algum tempo.

- Estou muito feliz e sempre deixei bem claro na minha primeira entrevista que eu ia buscar isso e era uma meta minha, mas com certeza estou muito mais feliz com a classificação - disse a jogadora após a partida.

Com o final da primeira fase, as Gurias Coloradas se classificaram e enfrentam o Avaí/Kindermann nas quartas de final.