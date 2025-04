Atacante do Guarani prega virada de chave do elenco na Série C

O Guarani segue em preparação para a segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro com foco total na reabilitação. Após a derrota por 3 a 2 para o Maringá, em casa, na estreia, o time campineiro terá um novo desafio neste domingo (19), às 19h, fora de casa, diante do Brusque. E o atacante Rafael Bilu confia em virada de chave.

A partida, inicialmente marcada para o estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, foi transferida pela CBF para o Augusto Bauer, onde o gramado é sintético, um fator que exige atenção redobrada do elenco campineiro.

Rafael Bilu, um dos nomes experientes do elenco, comentou sobre as particularidades de atuar no Augusto Bauer e ressaltou a necessidade de adaptação rápida ao piso artificial.

"É um estádio em que a bola quica diferente, mais rápida. Já joguei lá e até me machuquei em uma jogada leve. A gente precisa virar a chave rapidamente e se adaptar ao campo para buscar o melhor desempenho possível. Sabemos que é um desafio diferente, mas estamos nos preparando bem para isso", disse o jogador.

Bilu também reforçou que a mudança do local da partida exige mais do grupo em termos de leitura de jogo, já que o gramado interfere diretamente na velocidade das jogadas e na forma de atuar coletivamente.

Além de buscar os primeiros três pontos na Série C, o Guarani tenta superar marcas incômodas: o clube ainda não venceu fora de casa na temporada 2025 e perdeu os três confrontos anteriores disputados em Santa Catarina contra o Brusque.

"Sabemos da nossa responsabilidade. As vaias que aconteceram no último jogo refletem o tamanho da camisa que vestimos. A torcida quer vitória e a cobrança é justa. Mas estamos focados em dar uma resposta já nesse próximo desafio", pontuou o atacante.

O Guarani também acumula uma sequência de jogos sem vitória, o que aumenta a pressão para conquistar um resultado positivo fora de casa. Com duas partidas seguidas longe do Brinco de Ouro pela frente, o elenco quer transformar esse momento em oportunidade para retomar a confiança e engrenar na competição.

Satisfeito com a entrega do elenco mesmo após a derrota por 3 a 2 para o Maringá na estreia da Série C, o treinador Maurício Souza não deve fazer muitas mudanças no time titular para o duelo em Santa Catarina. Desta forma, o Guarani deve ir a campo com: Fred Conte; Lucas Justen, Raphael, Lucão e Emerson; Nathan Camargo, Anderslon Leite, Pablo e Caio Mello; Rafael Bilu e Samuel.