Atacante do Barcelona é isolado em concentração da Dinamarca

O atacante do Barcelona Martin Braithwaite está isolado na concentração da seleção dinamarquesa por conta de um atleta que testou positivo para Covid-19. Além do culé, Pulsen, centroavante do RB Leipzig, também está em quarentena, além de membros da comissão técnica que não estarão em campo no amistoso diante da Suécia nesta quarta-feira.

A Dinamarca também tem compromissos marcados para a disputa da Liga das Nações contra Islândia, no domingo, e Bélgica, na próxima quarta-feira. Os atletas irão passar por uma nova bateria de exames nesta quinta-feira e, caso testem negativo, poderão participar dos duelos internacionais. Para o amistoso, novos jogadores já foram convocados de última hora.

A Dinamarca também sofre com a não convocação de atletas que atuam no Reino Unido, uma vez que a região impôs regras restritivas para qualquer pessoa que chegasse do país escandivano. Isso por conta de uma nova variante da Covid-19 observada no país que surgiu através de visons.