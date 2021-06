Atacante brasileiro do Orlando City é alvo do Rayo Vallecano

O atacante Matheus Aias, do Orlando City, é alvo de interesse do Rayo Vallecano para a próxima temporada. O clube espanhol disputa a última vaga de acesso para a La Liga contra o Girona nos dois próximos finais de semana para retomar as conversas e negociar a contratação do brasileiro.

A equipe de Vallecas é dirigida por Andoni Iraola e a contratação do centroavante é um pedido do treinador. Em 2019/2020, ambos trabalharam juntos no Mirandés quando o camisa 99 balançou a rede em 12 oportunidades e levou seu time à semifinal da Copa do Rei.

O Rayo Vallecano já havia tentado a contratação de Aias na última janela de transferências de janeiro. No entanto, o Orlando City não liberou o brasileiro, que participou de apenas uma partida em 2021. Apesar do contrato até dezembro de 2022, os norte-americanos estão mais flexíveis para uma mudança de ares do atleta.

Além dos espanhóis, um clube japonês também disputa a contratação do centroavante. Há dois caminhos para uma transferência independentemente do destino: o pagamento da multa rescisória e contratação definitiva do jogador ou o empréstimo com opção de compra.