Aston Villa x Liverpool: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (15/05) pela Premier League Aston Villa e Liverpool disputam vaga na próxima Champions League; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações Hannah Franco 15.05.26 15h00 Aston Villa e Liverpool disputam vaga na próxima Champions League; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações (X/ @LFC) Aston Villa x Liverpool disputam hoje, sexta-feira (15/05), partida válida pela 37ª rodada da Premier League 2025/26. O confronto acontece às 16h (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra. Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo. Onde assistir Aston Villa x Liverpool ao vivo? A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ (plano premium), a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O confronto é decisivo na briga por uma vaga na próxima edição da UEFA Champions League. Aston Villa e Liverpool chegam empatados com 59 pontos e separados apenas pelos critérios de desempate. O Liverpool ocupa a quarta posição, enquanto o Aston Villa aparece em quinto lugar. Quem vencer garante matematicamente a classificação para a principal competição europeia da próxima temporada. O Aston Villa vive um momento de oscilação e tenta encerrar uma sequência de tropeços recentes na Premier League. A equipe de Unai Emery também divide as atenções com a final da Europa League. Já o Liverpool busca confirmar sua vaga na Champions para evitar um encerramento de temporada abaixo das expectativas, após ficar distante da disputa pelo título inglês. VEJA MAIS Valverde pode substituir Casemiro no Manchester United após briga com Thouaméni no Real Madrid Filipe Luís figura em lista de cinco candidatos ao comando do Chelsea, diz site Além de Filipe Luís e Oliver Glasner, outros nomes observados pelo Chelsea são o de Xavi Alonso, reprovado em sua caminhada no Real Madrid, Marci Silva e Andoni Iraola Aston Villa x Liverpool: prováveis escalações Aston Villa: Dibu Martínez; Matty Cash, Konsa, Mings e Maatsen; Lindelöf, Tielemans, McGinn, Barkley e Rogers; Watkins. Técnico: Unai Emery. Liverpool: Mamardashvili; Jones, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch, Ngumoha e Frimpong; Gakpo. Técnico: Arne Slot. Ficha técnica de Aston Villa x Liverpool Aston Villa x Liverpool Competição: Premier League 2025/26 – 37ª rodada Data: 15 de maio de 2026 (sexta-feira) Horário: 16h (de Brasília) Local: Villa Park, Birmingham (ING) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Aston Villa Liverpool Premier League Champions League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 SÉRIE A Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Fluminense e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 18h00 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 jogo de hoje Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Internacional e Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 17h30