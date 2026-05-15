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Aston Villa x Liverpool: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (15/05) pela Premier League

Aston Villa e Liverpool disputam vaga na próxima Champions League; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações

Hannah Franco
fonte

Aston Villa e Liverpool disputam vaga na próxima Champions League; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações (X/ @LFC)

Aston Villa x Liverpool disputam hoje, sexta-feira (15/05), partida válida pela 37ª rodada da Premier League 2025/26. O confronto acontece às 16h (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra. Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Aston Villa x Liverpool ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ (plano premium), a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O confronto é decisivo na briga por uma vaga na próxima edição da UEFA Champions League. Aston Villa e Liverpool chegam empatados com 59 pontos e separados apenas pelos critérios de desempate.

O Liverpool ocupa a quarta posição, enquanto o Aston Villa aparece em quinto lugar. Quem vencer garante matematicamente a classificação para a principal competição europeia da próxima temporada.

O Aston Villa vive um momento de oscilação e tenta encerrar uma sequência de tropeços recentes na Premier League. A equipe de Unai Emery também divide as atenções com a final da Europa League.

Já o Liverpool busca confirmar sua vaga na Champions para evitar um encerramento de temporada abaixo das expectativas, após ficar distante da disputa pelo título inglês.

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Aston Villa x Liverpool: prováveis escalações

Aston Villa: Dibu Martínez; Matty Cash, Konsa, Mings e Maatsen; Lindelöf, Tielemans, McGinn, Barkley e Rogers; Watkins. Técnico: Unai Emery.

Liverpool: Mamardashvili; Jones, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch, Ngumoha e Frimpong; Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Ficha técnica de Aston Villa x Liverpool

Aston Villa x Liverpool
Competição: Premier League 2025/26 – 37ª rodada
Data: 15 de maio de 2026 (sexta-feira)
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Villa Park, Birmingham (ING)

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