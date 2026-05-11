Filipe Luís figura em lista de cinco candidatos ao comando do Chelsea, diz site Além de Filipe Luís e Oliver Glasner, outros nomes observados pelo Chelsea são o de Xavi Alonso, reprovado em sua caminhada no Real Madrid, Marci Silva e Andoni Iraola Estadão Conteúdo 11.05.26 15h17 Filipe Luís (Reprodução/Instagram/Fifa) O sonho de Filipe Luís em dirigir uma equipe europeia após passagem vitoriosa pelo Flamengo na temporada passada pode estar bem perto de se concretizar. E o destino seria o inglês Chelsea, sem comando desde a despedida de Liam Rosenior e encantado com o brasileiro. Segundo o The Telegrafh, o clube inglês quer um nome mais experiente após insucesso com a aposta em Rosenior, despedido após breve passagem no comando dos Bleus no começo do ano, e teria aprovado as características do ex-comandante do Flamengo. Buscando treinadores "campeões" - Filipe Luís conquistou Brasileirão e Copa Libertadores com o Flamengo em 2025 -, o Chelsea acrescentou o brasileiro e Oliver Glasner em sua lista de preferências, ao lado de outros três nomes. Antes de carreira brilhante defendendo o Atlético de Madrid, o ex-lateral esquerdo Filipe Luís defendeu o Chelsea na temporada 2014/15. Seu trabalho no rubro-negro carioca o fez ganhar pontos em uma lista restrita de treinadores avaliados no clube londrino. Além de Filipe Luís e Oliver Glasner, outros nomes observados pelo Chelsea são o de Xavi Alonso, reprovado em sua caminhada no Real Madrid, Marci Silva e Andoni Iraola. Com a parada para a Copa do Mundo, o Chelsea trabalha com calma para acertar na escolha. O Chelsea formou um grupo composto por cinco membros, liderado pelos diretores esportivos Paul Winstanley e Laurence Stewart, para iniciar os trabalhos para identificar o candidato preferido a ser recomendado aos proprietários do clube, mas nenhum prazo foi definido para o processo, informou a reportagem do The Telegrafh. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Chlsea Filipe Luís COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com vitória sobre o Anápolis-GO, Paysandu alcança melhor início de Brasileirão no século Este é o segundo recorde alcançado pelo Papão apenas nesta edição da Série C. 11.05.26 17h18 futebol Artilheiro do Remo no Brasileirão, Manga valoriza empate em casa: 'Vai fazer muita diferença' Equipe azulina segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos 11.05.26 13h49 futebol Com ingresso a partir de R$ 50, Remo inicia venda para jogo da Copa do Brasil contra o Bahia Time azulino tem a vantagem para a partida de volta, que ocorre na próxima quarta-feira (13) 11.05.26 13h10 polêmica Árbitro relata xingamentos de Tonhão contra a arbitragem após jogo entre Remo e Palmeiras Em súmula, Rafael Klein registrou ofensas direcionadas à equipe de árbitros por parte de membros da comissão do clube azulino 11.05.26 11h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Conduta violenta' e 'mão sancionável': CBF divulga análise do VAR no jogo entre Remo e Palmeiras Partida terminou empatada e teve polêmica envolvendo a arbitragem 11.05.26 10h06 FUTEBOL Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará 11.05.26 7h36 futebol Remo questiona arbitragem contra o Palmeiras e diz que vai apresentar lances em reunião Após a partida, executivo azulino citou possível toque de mão de jogador alviverde dentro da área não verificado pelo VAR 11.05.26 10h59 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05