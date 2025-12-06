Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Aston Villa marca nos acréscimos e encerra invencibilidade do líder Arsenal na Premier League

Estadão Conteúdo

No confronto entre as duas equipes que atravessam melhor fase na Premier League, Aston Villa e Arsenal lutaram até o último minuto para manter a longa invencibilidade na competição, mas os donos da casa foram recompensados pela insistência nos minutos finais e venceram por 2 a 1, neste sábado, no Villa Park, em Birmingham, na abertura da 15ª rodada.

Com o resultado, o embalado Aston Villa, do técnico Unai Emery, ampliou sua série positiva para sete vitórias seguidas - cinco delas pela Premier League. Os bons resultados recentes levaram a equipe à vice-liderança na tabela, com 30 pontos, apenas dois atrás do líder.

Já o Arsenal, de Mikel Arteta, teve interrompida uma sequência invicta de 11 partidas na competição nacional - 18 considerando outras competições -, já que não era batido desde a terceira rodada, quando perdeu para o Liverpool. Assim, a equipe londrina poderá encerrar a rodada apenas um ponto à frente do Manchester City, caso este vença o Sunderland neste sábado, em partida agendada para as 12h.

O aguardado confronto começou conforme o esperado, com as duas equipes atuando de forma vertical em busca do gol. Os donos da casa foram mais eficientes no primeiro tempo: Watkins perdeu uma chance cara a cara com Raya, mas Cash aproveitou uma rara falha da marcação para abrir o placar aos 36 minutos, finalizando por entre as pernas do goleiro espanhol.

O segundo tempo continuou equilibrado, mas o Arsenal ganhou força ofensiva com as entradas de Trossard e Gyökeres. Aos 7 minutos, Trossard completou a jogada de Saka na área e deixou tudo igual. Os visitantes criaram chances para virar o placar - Gabriel Martinelli foi acionado nos minutos finais para resolver na frente -, mas não as aproveitou.

Os anfitriões retomaram o controle do jogo na reta final e pressionaram, atacando desordenadamente, em busca da vitória. A recompensa veio no último minuto dos acréscimos, aos 49, quando Buendía aproveitou uma jogada confusa na área para colocar a bola na rede e garantir os três pontos para o conjunto de Birmingham.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Premier League

Arsenal

Aston Villa
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo

Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos

06.12.25 22h46

ADRENALINA

Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá

05.12.25 17h40

Futebol

Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil

O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição.

05.12.25 14h00

FUTEBOL

Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão

Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense

05.12.25 12h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo

Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos

06.12.25 22h46

Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro

06.12.25 20h57

FUTEBOL

Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais

Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores

05.12.25 11h54

JUSTIÇA

Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu

O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões

02.12.25 18h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda