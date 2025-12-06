Aston Villa marca nos acréscimos e encerra invencibilidade do líder Arsenal na Premier League

No confronto entre as duas equipes que atravessam melhor fase na Premier League, Aston Villa e Arsenal lutaram até o último minuto para manter a longa invencibilidade na competição, mas os donos da casa foram recompensados pela insistência nos minutos finais e venceram por 2 a 1, neste sábado, no Villa Park, em Birmingham, na abertura da 15ª rodada.

Com o resultado, o embalado Aston Villa, do técnico Unai Emery, ampliou sua série positiva para sete vitórias seguidas - cinco delas pela Premier League. Os bons resultados recentes levaram a equipe à vice-liderança na tabela, com 30 pontos, apenas dois atrás do líder.

Já o Arsenal, de Mikel Arteta, teve interrompida uma sequência invicta de 11 partidas na competição nacional - 18 considerando outras competições -, já que não era batido desde a terceira rodada, quando perdeu para o Liverpool. Assim, a equipe londrina poderá encerrar a rodada apenas um ponto à frente do Manchester City, caso este vença o Sunderland neste sábado, em partida agendada para as 12h.

O aguardado confronto começou conforme o esperado, com as duas equipes atuando de forma vertical em busca do gol. Os donos da casa foram mais eficientes no primeiro tempo: Watkins perdeu uma chance cara a cara com Raya, mas Cash aproveitou uma rara falha da marcação para abrir o placar aos 36 minutos, finalizando por entre as pernas do goleiro espanhol.

O segundo tempo continuou equilibrado, mas o Arsenal ganhou força ofensiva com as entradas de Trossard e Gyökeres. Aos 7 minutos, Trossard completou a jogada de Saka na área e deixou tudo igual. Os visitantes criaram chances para virar o placar - Gabriel Martinelli foi acionado nos minutos finais para resolver na frente -, mas não as aproveitou.

Os anfitriões retomaram o controle do jogo na reta final e pressionaram, atacando desordenadamente, em busca da vitória. A recompensa veio no último minuto dos acréscimos, aos 49, quando Buendía aproveitou uma jogada confusa na área para colocar a bola na rede e garantir os três pontos para o conjunto de Birmingham.