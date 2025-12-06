Aston Villa marca nos acréscimos e encerra invencibilidade do líder Arsenal na Premier League Estadão Conteúdo 06.12.25 11h52 No confronto entre as duas equipes que atravessam melhor fase na Premier League, Aston Villa e Arsenal lutaram até o último minuto para manter a longa invencibilidade na competição, mas os donos da casa foram recompensados pela insistência nos minutos finais e venceram por 2 a 1, neste sábado, no Villa Park, em Birmingham, na abertura da 15ª rodada. Com o resultado, o embalado Aston Villa, do técnico Unai Emery, ampliou sua série positiva para sete vitórias seguidas - cinco delas pela Premier League. Os bons resultados recentes levaram a equipe à vice-liderança na tabela, com 30 pontos, apenas dois atrás do líder. Já o Arsenal, de Mikel Arteta, teve interrompida uma sequência invicta de 11 partidas na competição nacional - 18 considerando outras competições -, já que não era batido desde a terceira rodada, quando perdeu para o Liverpool. Assim, a equipe londrina poderá encerrar a rodada apenas um ponto à frente do Manchester City, caso este vença o Sunderland neste sábado, em partida agendada para as 12h. O aguardado confronto começou conforme o esperado, com as duas equipes atuando de forma vertical em busca do gol. Os donos da casa foram mais eficientes no primeiro tempo: Watkins perdeu uma chance cara a cara com Raya, mas Cash aproveitou uma rara falha da marcação para abrir o placar aos 36 minutos, finalizando por entre as pernas do goleiro espanhol. O segundo tempo continuou equilibrado, mas o Arsenal ganhou força ofensiva com as entradas de Trossard e Gyökeres. Aos 7 minutos, Trossard completou a jogada de Saka na área e deixou tudo igual. Os visitantes criaram chances para virar o placar - Gabriel Martinelli foi acionado nos minutos finais para resolver na frente -, mas não as aproveitou. Os anfitriões retomaram o controle do jogo na reta final e pressionaram, atacando desordenadamente, em busca da vitória. A recompensa veio no último minuto dos acréscimos, aos 49, quando Buendía aproveitou uma jogada confusa na área para colocar a bola na rede e garantir os três pontos para o conjunto de Birmingham. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Arsenal Aston Villa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48