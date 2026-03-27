Aston Martin diz que 'por enquanto', contratação de ex-chefe da Audi não deve ser concretizada O assunto sobre a transferência de Weathley ganhou força depois que a publicação especializada Autosport informou que o inglês estava de saída da Audi Estadão Conteúdo 27.03.26 11h02 Aston Martin (Instagram @astonmartinf1) O que parecia definido agora está em compasso de espera na Fórmula 1. Essa é a situação em relação à Aston Martin, que tinha como certa a contratação de Jonathan Weatley, ex-chefe do brasileiro Gabriel Bortoleto na Audi, e que agora vem ficando mais distante. Na madrugada desta sexta-feira, durante os treinos livres para o GP do Japão, o ex-piloto, e agora embaixador da escuderia Pedro de la Rosa, indicou que mudanças não devem acontecer em sua estrutura. "Estamos satisfeito com o que temos e com a forma como organizamos o time. Adrian é o chefe da equipe e, na verdade, é mais do que isso. Ele é, na verdade, o parceiro técnico executivo", afirmou de la Rosa em entrevista concedida à Sky Sports. No entanto, ele deixou no ar que essa questão pode ser momentânea já que Weatlhey deve passar por um período de afastamento na transição de uma equipe para outra. Questionado de forma direta se o ex-chefe da Audi não teria a Aston Martin como novo local de trabalho, ele foi evasivo. "Bom, não vai acontecer por enquanto. Jonathan se foi (deixou a função na Audi) e não devemos comentar sobre o que acontece em outros lugares. Temos que ser respeitosos com o que Jonathan quer fazer no futuro (profissional)", declarou o espanhol. O assunto sobre a transferência de Weathley ganhou força depois que a publicação especializada Autosport informou que o inglês estava de saída da Audi para a Aston Martin. Essa possibilidade acontece em meio a uma grande crise na equipe dos pilotos Fernando Alonso e Lance Stroll. A expectativa era de que a escuderia brigasse por pódios em função dos altos investimentos. No entanto, os carros vêm apresentando muitos problemas com o novo motor Honda. Por conta disso, a Aston Martin sequer conseguiu concluir uma corrida na temporada 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Aston Martin Audi ex-chefe contratação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 FUTEBOL Vitor Bueno sofre lesão grau 2 e pode desfalcar o Remo contra Santos, Grêmio e Vasco Jogador do Remo sofreu uma lesão no treinamento e já realiza tratamento no NASP 26.03.26 15h15 futebol Presidente da CBF diz que não haverá ‘Brasa’ no uniforme da Seleção Brasileira Samir Xaud disse que a frase foi uma campanha publicitária da fornecedora e não estará na camisa 26.03.26 13h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 DERROTA Remo joga mal, leva gol no fim e estreia com derrota na Copa Norte Com time alternativo, Leão tem atuação apagada, pouco cria e é castigado com pênalti nos minutos finais diante do Porto Velho 26.03.26 22h30