Aston Martin avança na busca por solução e mira fim das vibrações em Miami Estadão Conteúdo 02.04.26 10h03 A Aston Martin deixou o GP do Japão com um sinal raro de progresso em uma temporada até aqui marcada por problemas técnicos. Ainda longe de disputar posições relevantes, a equipe ao menos conseguiu completar uma corrida em 2026 pela primeira vez, com Fernando Alonso cruzando a linha de chegada em Suzuka. O fim de semana indicou um possível caminho para resolver a principal dor de cabeça do time: as vibrações no carro. Desde a pré-temporada, o AMR26 sofre com oscilações intensas que comprometem não só o desempenho, mas também a condição física dos pilotos. Em corridas anteriores, Alonso chegou a relatar perda de sensibilidade nas mãos e nos pés, a ponto de abandonar uma prova. O problema, ligado ao conjunto entre chassi e unidade de potência fornecida pela Honda, virou prioridade interna. No Japão, porém, houve um avanço. Durante os treinos, a equipe testou soluções que reduziram de forma significativa o impacto das vibrações. Embora o pacote não tenha sido utilizado na corrida, os dados coletados animaram os engenheiros. Internamente, a sensação é de que a origem do problema foi finalmente identificada, ainda que não totalmente corrigida. A própria percepção de Alonso reforça esse cenário. Mesmo sem mudanças aplicadas no carro no domingo, o espanhol relatou que as vibrações estavam menos intensas em comparação às etapas anteriores, o que indica uma evolução gradual no entendimento do comportamento do carro. Ainda assim, o incômodo segue presente. Nos bastidores, a expectativa é de que a solução passe por ajustes estruturais mais específicos, possivelmente ligados à absorção das vibrações na direção ou em componentes que fazem a transição entre motor e chassi. A Aston Martin chegou a testar uma peça experimental que apresentou melhora, mas que, por questões técnicas ou regulamentares, não foi levada para a corrida. O chefe de operações de pista, Mike Krack, adotou tom cauteloso, mas demonstrou confiança de que a questão pode ser resolvida no curto prazo. A meta da equipe é chegar ao GP de Miami, no início de maio, com o problema controlado a ponto de deixar de ser um fator limitante. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Aston Martin Fernando Alonso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37