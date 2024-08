Associação Rio Caeté conquista Copa Campos Judô, no Mangueirinho

Mais de 500 atletas de 28 clubes participaram da Copa Campos Judô Interestadual, entre os dias 17 e 18 deste mês, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. A Associação Rio Caeté tornou-se campeã geral da competição, com 48 medalhas, sendo 25 de ouro, 15 de prata e 8 de bronze, nas categorias sub-13, sub-15, sub-18, sub-21, sênior e veterano. No Festival Infantil, o Instituto Alcilene Magalhães-ICTAM levou o troféu de campeão, ao participar com 42 atletas na faixa etária de 4 a 10 anos.

O evento contou com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). A titular da pasta, Ana Paula Alves, ressaltou a realização histórica do judô paraense na arena multiuso. “É com muita alegria que nós do Governo do Pará, por meio da Seel, realizamos pela primeira vez, na Arena Mangueirinho, um evento do Judô Paraense. Presenciar a alegria dos atletas com a estrutura da Arena, e vê-los pisar em quadra, nos mostra que estamos no caminho certo na valorização do esporte de maneira geral no Estado do Pará”, disse.

A Copa Campos Judô é uma competição local que conta pontos para o ranking estadual e nacional. Um dos atletas participantes foi o campeão sul-americano e soldado da polícia militar, Elder Jaffer, que conquistou duas medalhas de ouro nas categorias sênior e master até -100 kg. “É um motivo de muita felicidade e um sentimento de dever cumprido. Essa competição serviu como preparação para a minha próxima batalha, que será o Campeonato Pan-Americano de Judô Master, realizado no mês de setembro em Bogotá, Colômbia. Desde já agradeço à Seel e à Polícia Militar do Estado do Pará, por todo incentivo e apoio”, disse o atleta medalhista, Elder Jaffer.

A competição teve dois momentos: o primeiro foi no sábado para as categorias sub-13, sub-15, sub-18, sub-21, sênior e veterano; e no domingo para as categorias infantis do Festival de Judô. Para o presidente da Federação Paraense de Judô, Alcindo Campos, o apoio do Governo do Pará foi fundamental para a realização da Copa no Mangueirinho. “A alegria é muito grande. Pela primeira vez o Governo liberou o ginásio para um evento de Judô. É uma conquista muito grande. Em dois dias de evento, foi possível observar a satisfação dos atletas, principalmente das crianças, que encerraram a competição no domingo com muitos elogios”, disse o presidente.

Resultado Geral com entrega de troféu

1º - Rio Caeté — 48 medalhas:

25 de ouro, 15 prata e 8 bronze.

2º - Clube do Remo — 28 medalhas:

14 de ouro, 7 prata e 7 bronze.

3º - Instituto Centro de Treinamento Alcilene Magalhães — 14 medalhas:

6 de ouro, 4 prata e 4 bronze.

4º - Luz Judô Clube — 9 medalhas:

5 de ouro, 4 prata e 4 bronze.

5º - Associação Veleiro de Judô — 9 medalhas:

4 de ouro, 5 prata e 5 bronze.

Resultado Festival com entrega de troféu

1º Campeão - Instituto Centro de Treinamento Alcilene Magalhães - Judô Cidadania - com 42 atletas.

2º Academia Carlos Vassalli - com 34 atletas

3º Associação Veleiro de Judô - com 29 atletas.