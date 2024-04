Equipe paraense conquista vice no Campeonato Brasileiro de Judô em Teresina; veja

A equipe paraense de judô conquistou o vice no Campeonato Brasileiro de Judô Região I. A competição ocorreu entre os dias 4 e 8 de abril, em Teresina, no Piauí. Os atletas do Pará ficaram atrás apenas do time local e repetiram a campanha do último ano.

Ao todo, 100 atletas paraenses disputaram medalhas no campeonato, que contou com 549 judocas dos estados das regiões norte e nordeste.

VEJA MAIS

“É sempre gratificante participar dessa competição. Foi muito disputado, medalha a medalha, esse é o segundo ano consecutivo que ficamos com o vice-campeonato. Vamos seguir trabalhando para melhorar o desempenho nas próximas competições nacionais”, analisou Bruno Santos, um dos treinadores da equipe.

O Pará saiu do Campeonato Brasileiro com 60 medalhas, sendo 19 ouro, 11 de prata e 30 de bronze. Com o resultado, a equipe paraense ficou na frente dos estados do Amapá, Maranhão e Amazonas.