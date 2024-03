Associação Rio Caeté supera Clube do Remo e conquista o título do I Circuito Paraense de Judô

O I Circuito Paraense de Judô ocorreu no último final de semana, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, com dezenas de atletas em disputas por medalhas. No torneio, a Associação de Judô Rio Caeté superou o Clube do Remo e foi a grande campeã. Ao todo, o time conquistou 51 pódios, sendo 25 ouro, 16 de prata e 10 de bronze.

O torneio também vale como seletiva para o Campeonato Brasileiro Região I de 2024, que será sediado no Piauí, em abril. Assim, os campeões de cada categoria estão garantidos na disputa nacional.

O Clube do Remo ficou com o vice-campeonato do circuito, com 15 medalhas de ouro, sete de prata e oito de bronze. Segundo a organização, mais de 600 atletas, divididos entre 26 clubes, participaram da disputa.

Um dos campeões da Associação Rio Caeté foi Elder Jaffer. O judoca conquistou duas medalhas de ouro, na categoria até 100 kg adulto/veterano, e está classificado para a etapa do Campeonato Brasileiro.

“Tive um bom desempenho, começamos 2024 do jeito que acabamos 2023, conquistando duas vitórias importantes que me credencia para lutar o Campeonato Brasileiro no Piauí, e é um orgulho representar o estado do Pará, neste brasileiro que será muito forte”, comemorou o judoca.

O presidente da Federação Paraense de Judô (FPAJU), Alcindo Campos, celebrou a realização do evento, que foi considerado um sucesso pela participação dos atletas e da torcida.

“É uma grande satisfação a gente concluir com êxito o I Circuito Paraense de Judô, uma seletiva, com muito sucesso. Quero agradecer a todos pela participação, motivou realmente a todos nós, atletas, comissão técnica, as famílias, junto para alavancar o judô paraense”, declarou o presidente da FPAJU.



Ao todo, foram 10 categorias disputadas, no masculino e feminino, desde o infantil até o sênior. Além da conquista da Associação de Judô Rio Caeté, o ICTAM Judô Cidadania levou o troféu Infantil geral, com 42 medalhas.