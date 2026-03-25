Artur Jorge promete reação do Cruzeiro após choro de presidente: 'Baixar ego e tirar o melhor'

Na avassaladora conquista do Brasileirão de 2024 pelo Botafogo, Artur Jorge perdeu nos dois turnos para o Cruzeiro, o único a conseguir a façanha. Aquela demonstração de força do time celeste é o que o treinador português espera reeditar nesta temporada. Apresentado nesta quarta-feira, o comandante revelou choro do presidente Pedro Lourenço, o Pedrinho, por causa da situação caótica na tabela e prometeu reerguer a equipe.

Pedrinho e o vice-presidente Pedro Junio estiveram ao lado de Artur Jorge em sua apresentação. Estavam mais leves e otimistas por um futuro de vitórias após quatro empates e a lanterna do Brasileirão em oito rodadas - único time que ainda não ganhou na competição.

"Hoje vamos realizar o primeiro treino. Eu vi os últimos jogos do Cruzeiro e sei que não vamos jogar da mesma forma", afirmou Artur Jorge, revoltado com as apresentações ruins. "Nossa ideia, nossa proposta, vamos adaptá-la para tirar o melhor dos jogadores. É um elenco que a administração (diretoria) trabalhou imensamente para obter, manter e poder acrescentar valor e a essa altura esse valor não veio ainda", reconheceu. "Nós temos de saber potenciá-lo e vamos fazer isso com tempo, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro."

O treinador queria passar coisas boas e motivadoras, mas fez questão de revelar o sofrimento de Pedrinho como torcedor. "Deixe-me dizer uma coisa que é importante e faz também jus ao sentimento do que é o Cruzeiro. Eu ontem quando tive uma conversa com o presidente, como dono, ele chorou. Chorou comigo, porque está doendo muito a situação do Cruzeiro. É uma pessoa que sente o Cruzeiro como ninguém", revelou, arrancando lágrimas mais uma vez do dirigente.

"O importante disso: 'é um sinal muito claro daquilo que essas pessoas que trabalham aqui diariamente se empenham pelo Cruzeiro e dão o seu melhor para que o sucesso chegue e seja compartilhado com toda a torcida. Aquilo que o presidente mostrou-me ontem foi uma pessoa apaixonada. E obrigou-me emocionalmente a ter um compromisso ainda maior com o desafio que tenho em mãos."

Artur Jorge terá tempo para trabalhar. A estreia no Cruzeiro será dia 1º de abril, no Mineirão, diante do Vitória, na qual pretende celebrar a primeira vitória, na base da humildade - o Cruzeiro era apontado, antes de a competição rolar, um dos candidatos ao título.

"Temos de combater o que considero os dois maiores problemas do futebol atual, o ego e a expectativa. Temos de baixar o ego e apostar na expectativa do que temos de fazer. E temos de fazer com trabalho. Ter humildade para trabalhar muito e conseguir mais."