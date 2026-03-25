Artur Jorge promete reação do Cruzeiro após choro de presidente: 'Baixar ego e tirar o melhor' Estadão Conteúdo 25.03.26 17h53 Na avassaladora conquista do Brasileirão de 2024 pelo Botafogo, Artur Jorge perdeu nos dois turnos para o Cruzeiro, o único a conseguir a façanha. Aquela demonstração de força do time celeste é o que o treinador português espera reeditar nesta temporada. Apresentado nesta quarta-feira, o comandante revelou choro do presidente Pedro Lourenço, o Pedrinho, por causa da situação caótica na tabela e prometeu reerguer a equipe. Pedrinho e o vice-presidente Pedro Junio estiveram ao lado de Artur Jorge em sua apresentação. Estavam mais leves e otimistas por um futuro de vitórias após quatro empates e a lanterna do Brasileirão em oito rodadas - único time que ainda não ganhou na competição. "Hoje vamos realizar o primeiro treino. Eu vi os últimos jogos do Cruzeiro e sei que não vamos jogar da mesma forma", afirmou Artur Jorge, revoltado com as apresentações ruins. "Nossa ideia, nossa proposta, vamos adaptá-la para tirar o melhor dos jogadores. É um elenco que a administração (diretoria) trabalhou imensamente para obter, manter e poder acrescentar valor e a essa altura esse valor não veio ainda", reconheceu. "Nós temos de saber potenciá-lo e vamos fazer isso com tempo, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro." O treinador queria passar coisas boas e motivadoras, mas fez questão de revelar o sofrimento de Pedrinho como torcedor. "Deixe-me dizer uma coisa que é importante e faz também jus ao sentimento do que é o Cruzeiro. Eu ontem quando tive uma conversa com o presidente, como dono, ele chorou. Chorou comigo, porque está doendo muito a situação do Cruzeiro. É uma pessoa que sente o Cruzeiro como ninguém", revelou, arrancando lágrimas mais uma vez do dirigente. "O importante disso: 'é um sinal muito claro daquilo que essas pessoas que trabalham aqui diariamente se empenham pelo Cruzeiro e dão o seu melhor para que o sucesso chegue e seja compartilhado com toda a torcida. Aquilo que o presidente mostrou-me ontem foi uma pessoa apaixonada. E obrigou-me emocionalmente a ter um compromisso ainda maior com o desafio que tenho em mãos." Artur Jorge terá tempo para trabalhar. A estreia no Cruzeiro será dia 1º de abril, no Mineirão, diante do Vitória, na qual pretende celebrar a primeira vitória, na base da humildade - o Cruzeiro era apontado, antes de a competição rolar, um dos candidatos ao título. "Temos de combater o que considero os dois maiores problemas do futebol atual, o ego e a expectativa. Temos de baixar o ego e apostar na expectativa do que temos de fazer. E temos de fazer com trabalho. Ter humildade para trabalhar muito e conseguir mais." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasieliurão Cruzeiro Artur Jorge COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina 25.03.26 16h01 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 destaque Pelo Remo, Alef Manga lidera estatísticas entre atacantes na Série A; veja números Jogador azulino tem se destacado individualmente na competição, com participações em gols 25.03.26 12h40 COPA NORTE 'Vim para o Paysandu com o objetivo de voltar para a Série B', diz Marcinho após vitória bicolor Papão estreou na Copa Verde com uma vitória sobre o GAS-RR e jogador demonstrou confiança no trabalho da equipe 25.03.26 11h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21