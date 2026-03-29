O Liberal chevron right Esportes chevron right

Artur exalta companheiros e torcida na chegada ao São Paulo e faz 1º treino

Estadão Conteúdo

O atacante Artur foi anunciado como reforço do São Paulo no sábado (28) e já começou as atividades com o elenco, no CT da Barra Funda, neste domingo (29). O atleta de 28 anos participou dos trabalhos táticos promovidos pelo técnico Roger Machado, além de atividades com estímulos de corrida e um coletivo.

Na chegada ao gigante paulista, o jogador destacou a presença de antigos companheiros e elogiou a torcida são-paulina. "O Roger sempre foi meu amigão, sempre mantivemos contato. Tem outros companheiros que atuei junto, como o Lucas Ramon, no Londrina. Ele me recebeu, falou que o grupo é muito maneiro, são pessoas de caráter. Estou muito feliz".

"Sempre que jogava contra o São Paulo, era um absurdo o calor da torcida, que não para de cantar. É sempre muito difícil. Ainda mais com apoio incondicional da torcida jogando em casa. Muitos dos meus familiares são-paulinos me mandavam mensagens, imaginando que eu iria jogar aqui".

Com passagens por Palmeiras, Bahia, Londrina, Red Bull Bragantino e Zenit-RUS, o atleta chega ao time paulista por empréstimo do Botafogo até o final da temporada. No clube do Rio de Janeiro, foram altos e baixos em pouco mais de um ano, com dez gols marcados em 60 jogos.

O time tricolor retorna aos gramados na próxima quarta-feira (01), contra o Internacional, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. A equipe ocupa a vice-liderança da competição e tenta se aproximar do Palmeiras na classificação. Se for regularizado no BID, o atacante Artur tem grandes chances de fazer sua estreia no clube.

"Estou muito realizado. É um sonho de criança, todo atleta sonha em defender um clube tão grande como o São Paulo".

