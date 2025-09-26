Capa Jornal Amazônia
Artilheiro no ano, Flaco López celebra renovação com o Palmeiras até 2029: 'Muito especial'

Estadão Conteúdo

Dois gols na suada classificação à semifinal da Copa Libertadores diante do River Plate (virada por 3 a 1 no Allianz Parque) e 19 na temporada, na qual é artilheiro do Palmeiras, Flaco López renovou contrato até o fim de 2029. O centroavante não escondeu sua satisfação com o reconhecimento da diretoria alviverde.

Vivendo seu melhor momento na carreira, com grandes apresentações e efetivação entre os 11 titulares do Palmeiras, convocado para a seleção Argentina e assediado por outros clubes, como o próprio River Plate, que tenta sua contratação há tempos, Flaco ganha "tranquilidade" para seguir brilhando na capital paulista.

"É muito especial para mim esse momento, ver todo o apoio que o Palmeiras dá para mim é um luxo, na verdade. Quando cheguei, no começo, as coisas talvez não aconteceram como todo mundo desejava, mas faz parte da vida, conseguimos mudar, conseguimos melhorar muito do jeito que a gente queria e, hoje, mais um reconhecimento do Palmeiras com a renovação de contrato", comemorou Flaco López, que faz uma das parcerias mais temidas atualmente no País ao lado de Vitor Roque.

"Sou extremamente grato por todos os reconhecimentos que o Palmeiras me deu, me tornou um jogador de seleção e isso para mim é o máximo do futebol. Então, só palavras de agradecimento para o Palmeiras e, se Deus quiser, vamos continuar trabalhando firme para ajudar cada vez mais a Sociedade Esportiva Palmeiras", continuou, frisando a convocação por Lionel Scaloni na rodada final das Eliminatórias.

Flaco fez questão de frisar o seu amadurecimento no Palmeiras, onde está desde 2022 após ser contratado do Lanús. "Eu cheguei sendo um menino e ano a ano fui crescendo. Eu acho que me tornei uma melhor pessoa e um melhor homem aqui por ficar perto de grandes pessoas", avaliou. "É um time que está cheio de grandes jogadores e de grandes pessoas e acho que isso faz que no dia a dia a gente fique muito melhor em todos os aspectos da vida."

Os elogios aos companheiros e à comissão técnica vieram em forma de agradecimento. "Eu tenho muito respeito pelas pessoas que trabalham aqui porque sempre me brindaram ajuda, sempre estiveram à minha disposição e sempre foram da mesma maneira comigo, independentemente dos resultados esportivos", afirmou. "Sou grato de compartilhar o dia a dia com todos daqui. Eu tento ser leve sempre e manter a minha essência até o último dia da minha vida. Acho que o respeito é o mais importante dentro de um lugar de trabalho como o Palmeiras", completou.

De olho no duelo com o Bahia, em Salvador, no domingo, pelo Brasileirão, o Palmeiras fez mais um dia de trabalho forte nesta sexta-feira. Mas com os titulares diante do River Plate terminando as atividades mais cedo. Ainda com inchaço na região do olho, o zagueiro e capitão Gustavo Gómez treinou separado do grupo.

