Artilheiro no ano, Flaco López celebra renovação com o Palmeiras até 2029: 'Muito especial' Estadão Conteúdo 26.09.25 18h53 Dois gols na suada classificação à semifinal da Copa Libertadores diante do River Plate (virada por 3 a 1 no Allianz Parque) e 19 na temporada, na qual é artilheiro do Palmeiras, Flaco López renovou contrato até o fim de 2029. O centroavante não escondeu sua satisfação com o reconhecimento da diretoria alviverde. Vivendo seu melhor momento na carreira, com grandes apresentações e efetivação entre os 11 titulares do Palmeiras, convocado para a seleção Argentina e assediado por outros clubes, como o próprio River Plate, que tenta sua contratação há tempos, Flaco ganha "tranquilidade" para seguir brilhando na capital paulista. "É muito especial para mim esse momento, ver todo o apoio que o Palmeiras dá para mim é um luxo, na verdade. Quando cheguei, no começo, as coisas talvez não aconteceram como todo mundo desejava, mas faz parte da vida, conseguimos mudar, conseguimos melhorar muito do jeito que a gente queria e, hoje, mais um reconhecimento do Palmeiras com a renovação de contrato", comemorou Flaco López, que faz uma das parcerias mais temidas atualmente no País ao lado de Vitor Roque. "Sou extremamente grato por todos os reconhecimentos que o Palmeiras me deu, me tornou um jogador de seleção e isso para mim é o máximo do futebol. Então, só palavras de agradecimento para o Palmeiras e, se Deus quiser, vamos continuar trabalhando firme para ajudar cada vez mais a Sociedade Esportiva Palmeiras", continuou, frisando a convocação por Lionel Scaloni na rodada final das Eliminatórias. Flaco fez questão de frisar o seu amadurecimento no Palmeiras, onde está desde 2022 após ser contratado do Lanús. "Eu cheguei sendo um menino e ano a ano fui crescendo. Eu acho que me tornei uma melhor pessoa e um melhor homem aqui por ficar perto de grandes pessoas", avaliou. "É um time que está cheio de grandes jogadores e de grandes pessoas e acho que isso faz que no dia a dia a gente fique muito melhor em todos os aspectos da vida." Os elogios aos companheiros e à comissão técnica vieram em forma de agradecimento. "Eu tenho muito respeito pelas pessoas que trabalham aqui porque sempre me brindaram ajuda, sempre estiveram à minha disposição e sempre foram da mesma maneira comigo, independentemente dos resultados esportivos", afirmou. "Sou grato de compartilhar o dia a dia com todos daqui. Eu tento ser leve sempre e manter a minha essência até o último dia da minha vida. Acho que o respeito é o mais importante dentro de um lugar de trabalho como o Palmeiras", completou. De olho no duelo com o Bahia, em Salvador, no domingo, pelo Brasileirão, o Palmeiras fez mais um dia de trabalho forte nesta sexta-feira. Mas com os titulares diante do River Plate terminando as atividades mais cedo. Ainda com inchaço na região do olho, o zagueiro e capitão Gustavo Gómez treinou separado do grupo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Palmeiras mFlaco López COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00 Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10