São Paulo supera Botafogo em jogo difícil e avança para a semifinal da Copinha Com o resultado, o São Paulo mantém vivo o sonho do hexa na principal competição de base do País Estadão Conteúdo 19.01.26 23h22 Atual campeão da Copa São Paulo de Juniores, o São Paulo continua firme na defesa do título. Nesta segunda-feira (19), em Sorocaba, o time venceu o Botafogo por 3 a 1 e garantiu vaga nas semifinais, após um jogo intenso e decidido somente na reta final. Com o resultado, o São Paulo mantém vivo o sonho do hexa na principal competição de base do País, que já venceu em cinco oportunidades. O adversário na semifinal será o Ibrachina, que eliminou o Palmeiras nos pênaltis. Além dos paulistas, Grêmio e Cruzeiro também estão classificados entre os quatro melhores. O primeiro tempo foi marcado por muita disputa física e poucas ações ofensivas. As duas equipes encontraram dificuldades para criar, concentrando o jogo no meio-campo. A primeira finalização realmente perigosa aconteceu apenas aos 34 minutos, quando Lucyan arriscou de fora da área e levou perigo ao gol botafoguense. Quando o empate parecia inevitável, o São Paulo foi mais eficiente. Em cobrança de falta pela direita, Djhordney se antecipou à marcação e desviou de cabeça com precisão, vencendo o goleiro Rhyan Luca e colocando o time tricolor em vantagem. O Botafogo, por sua vez, pouco ameaçou João Pedro na etapa inicial. Na volta do intervalo, o Botafogo mostrou mais presença ofensiva e chegou ao empate aos 11 minutos com um golaço. Após cruzamento pela esquerda, Felipe Januário desviou de cabeça, Kauã Branco também tocou pelo alto no meio da área, e Arthur Izaque apareceu livre para emendar um voleio no ângulo, sem qualquer possibilidade de defesa. O gol mudou o ritmo da partida, que passou a ser mais aberta. O São Paulo, porém, manteve o controle emocional e foi decisivo nos minutos finais. Aos 38, em nova jogada pelo lado esquerdo, Igor Felisberto desviou para a pequena área e Matheus Menezes apareceu praticamente sobre a linha para completar e recolocar os paulistas em vantagem. Nos acréscimos, o São Paulo liquidou a classificação em um lance inusitado. Após cobrança de escanteio do Botafogo, a defesa tricolor afastou, e a bola sobrou para Paulinho ainda antes do meio de campo. O atacante aproveitou a furada de um defensor e, com o gol completamente vazio, arriscou de muito longe para marcar um golaço e selar a vitória são-paulina. JOGOS DA SEMIFINAL: Grêmio x Cruzeiro São Paulo x Ibrachina Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Juniores São Paulo FC Botafogo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após críticas, gramado do Mangueirão passará por reparos, diz agrônomo Gramado do Estádio Olímpico do Pará foi alvo de críticas de dirigentes e torcedores do Remo 19.01.26 16h53 Futebol Remo terá escalação 'próxima do ideal' na estreia no Parazão, afirma Braz Segundo o dirigente, o início da temporada exige que os principais jogadores ganhem "minutos de campo" antes do desafio maior no Barradão, contra o Vitória. 19.01.26 14h39 Futebol Braz se preocupa com jogos seguidos do Remo no início de fevereiro: 'não sei como farão' Dirigente falou sobre a falta de flexibilidade da FPF na montagem do calendário e disse que avalia condição. 19.01.26 14h31 FUTEBOL Palmeiras e Fortaleza já tiveram interesse no meia-atacante Kukri, afirma dirigente do Águia Pedrinho Corrêa, vice-presidente do Azulão, comentou sobre interesse dos clubes e os motivos que fizeram o jogador permanecer no Azulão 19.01.26 14h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTURO Com chapa única, Paysandu elege composição do Conselho Deliberativo para o próximo biênio A última etapa do processo eleitoral bicolor aconteceu nesta terça-feira, na sede social do clube 27.11.24 15h20 ILUMINADO Vídeo: Pikachu estreia pelo Remo, marca gol e é campeão da Supercopa Grão-Pará com o Leão azul Jogador balançou as redes contra o Águia de Marabá no domingo (18), no Mangueirão, após polêmicas que antecederam seu primeiro jogo pelo clube 18.01.26 19h01 GREGO DO REMO Panagiotis exalta sua escolha em jogar no Remo: 'Longe de tudo e sozinho, realizei esse sonho' Volante grego publicou mensagem na quarta-feira afirmando que jogo do acesso foi o melhor de sua vida 27.11.25 20h47