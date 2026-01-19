São Paulo supera Botafogo em jogo difícil e avança para a semifinal da Copinha

Atual campeão da Copa São Paulo de Juniores, o São Paulo continua firme na defesa do título. Nesta segunda-feira (19), em Sorocaba, o time venceu o Botafogo por 3 a 1 e garantiu vaga nas semifinais, após um jogo intenso e decidido somente na reta final.

Com o resultado, o São Paulo mantém vivo o sonho do hexa na principal competição de base do País, que já venceu em cinco oportunidades. O adversário na semifinal será o Ibrachina, que eliminou o Palmeiras nos pênaltis. Além dos paulistas, Grêmio e Cruzeiro também estão classificados entre os quatro melhores.

O primeiro tempo foi marcado por muita disputa física e poucas ações ofensivas. As duas equipes encontraram dificuldades para criar, concentrando o jogo no meio-campo. A primeira finalização realmente perigosa aconteceu apenas aos 34 minutos, quando Lucyan arriscou de fora da área e levou perigo ao gol botafoguense.

Quando o empate parecia inevitável, o São Paulo foi mais eficiente. Em cobrança de falta pela direita, Djhordney se antecipou à marcação e desviou de cabeça com precisão, vencendo o goleiro Rhyan Luca e colocando o time tricolor em vantagem. O Botafogo, por sua vez, pouco ameaçou João Pedro na etapa inicial.

Na volta do intervalo, o Botafogo mostrou mais presença ofensiva e chegou ao empate aos 11 minutos com um golaço. Após cruzamento pela esquerda, Felipe Januário desviou de cabeça, Kauã Branco também tocou pelo alto no meio da área, e Arthur Izaque apareceu livre para emendar um voleio no ângulo, sem qualquer possibilidade de defesa.

O gol mudou o ritmo da partida, que passou a ser mais aberta. O São Paulo, porém, manteve o controle emocional e foi decisivo nos minutos finais. Aos 38, em nova jogada pelo lado esquerdo, Igor Felisberto desviou para a pequena área e Matheus Menezes apareceu praticamente sobre a linha para completar e recolocar os paulistas em vantagem.

Nos acréscimos, o São Paulo liquidou a classificação em um lance inusitado. Após cobrança de escanteio do Botafogo, a defesa tricolor afastou, e a bola sobrou para Paulinho ainda antes do meio de campo. O atacante aproveitou a furada de um defensor e, com o gol completamente vazio, arriscou de muito longe para marcar um golaço e selar a vitória são-paulina.

JOGOS DA SEMIFINAL:

Grêmio x Cruzeiro São Paulo x Ibrachina